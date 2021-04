A várhatóan Land Cruiser 300 néven érkező újdonság ránézésre nem hoz nagy változást, ami tudatos döntés: a 2007 óta gyakorlatilag változatlanul forgalmazott nagy autó iránt még tavaly is hatalmas volt az érdeklődés annak főbb piacain, a modell híveinek szemmel láthatóan ez kell. A részleteket persze modernizálják: a motorházfedél plasztikusabb, feszesebb rajzolatú. A fényszóró LED-es lesz, a kerékdobok műanyag toldást kapnak, változik az oldalablak kontúrja. Lényeges, hogy az A-oszlop tövéből az ajtólemezre költözik a külső visszapillantó tükör, ami sokkal jobb körkörös kilátást enged.

Egyébiránt nagyobb lesz a tengelytáv, és csökkennek a túlnyúlások, az autó tehát nagyjából ugyanakkora marad, mint a J200-as, csak az arányok változnak. Az egyszerűsítés áldozata lett a vízszintesen osztott csomagtérajtó, cserébe akár 20 colos keréktárcsákat is választhatunk majd az autóhoz.

Az utastérben óriási érintőképernyő, áttervezett kormánykerék, elektronikus váltókar, továbbá a középkonzol szélére csoportosított funkcióvezérlő gombok teremtenek modern, elegáns környezetet. A nyomógombok között az első és hátsó differenciálmű reteszelésére szolgáló kapcsolókat is megtaláljuk; hátul egyébként részlegesen önzáró differenciálművet kap az autó.

A motorindító gombra több variációt is készítettek a tervezők, az egyik a jól ismert GR logót kapta: ez arra enged következtetni, hogy nem csak optikai sportcsomagot, hanem valódi nagyteljesítményű változatot is készíthetnek az autóból. Ez azt a 4.0 literes, ikerturbós V8-ast kaphatja meg, amelyet a Lexus sportmodelljeihez fejleszt a cég (már ha fejleszti: évek óta folyik ezzel kapcsolatban a találgatás, és a mai napig semmi konkrétum nem hangzott el ebben az ügyben.) A feltételezésnek ellent mond, hogy a Toyota a közelmúltban kijelentette: a jövőben hathengeresnél nagyobb motorokat csak Lexusokban szerelnek.

Ennél sokkal észszerűbb feltételezés, hogy az új generációs Toyota TNGA-F platformra épülő Land Cruiser hibrid hajtást kap. Ami biztosnak tűnik, hogy a modell továbbra is elérhető lesz az elődből ismerős 4.0 literes, V6-os 1GR-FE szívómotorral. Szintén valószínű, hogy újdonságként megkapja azt a 3.5 literes, ikerturbós, hathengeres benzinmotort (V35A-FTS), amely a Lexus LS 500-ban debütált négy évvel ezelőtt. Ott hibridként is elérhető, semmi akadálya tehát annak, hogy a Land Cruiser is kapjon öntöltő hibrid opciót. A két motor 400, illetve 480 lóerős lehet.

Lesz még dízelmotor is, várhatóan egy 3.3 literes, V6-os egység, ami köré megépítheti első dízel-elektromos hibridjét a Toyota. Ez 280 lóerős lehet, 8,5 liter körüli átlagfogyasztással.