A nemzetközi sztárok vitték a prímet az április 17-18 között zajlott Boldogkő Rallyn, amelyet a COVID-helyzet miatt egy nap alatt és a szokásosnál némileg rövidebb távon, 124 gyorsasági kilométeren rendeztek meg. A eredmények nemcsak a pályán dőltek el, hanem az utólagos büntetések miatt is többször változott, mivel a versenyzők nem tisztelték kellően a lassítókat, amiért plusz idővel sújtották őket.

Az április 22-25 között rendezett horvát rali-világbajnoki futamra hazánkban készülő Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov kettős Volkswagen Polo R5-össel hatalmas csatát vívott a WRC2-es világbajnoki címvédő Mads Østberg, – Torstein Eriksen páros Citroën C3 Rally2-jével. Gryazin a második körre új váltóval vágott neki, amivel sokat gyorsult, ám az említett lassító büntetésekkel együtt, kilenc szakaszból álló versenyen, két gyorsasági szakasszal a vége előtt 0,6 másodperc volt köztük a különbség, akkor épp a norvég a norvég javára.

Ráadásul az utolsó előtti szakaszon Gryazin defektet kapott, és miután 15 másodpercet veszített, eldőlni látszott a verseny. Azonban az utolsó gyorsaságin újabb fordulat jött, ekkor Ostberg kapott defektet. A percekig tartó kerékcsere miatt az ötödik helyre esett vissza. Az aszfaltos pályákon zajló verseny harmadik külföldi sztárja, a Jan Kopecky– Jan Hlousek kettős a harmadik szakasz után műszaki hiba miatt állt ki.

Az esőben záródó versenyen Gryazin végzett az élen, és ő lehetett volna az első külföldi versenyző az Országos Rallybajnokság (ORB) történetében, aki abszolútot első tud lenni. Ám az orosz páros olyan gumikkal versenyzett, amelyeket a magyar bajnokságba nem regisztráltak, így bár a versenyt megnyerték, bajnoki pontokat nem szerezhettek.

A verseny második helyét és az ORB értékelés győzelmét a magyar bajnoki címvédő Hadik András –Kertész Krisztián kettős szerezte meg Ford Fiesta Rally2-vel. A harmadik helyen a Turán Frigyes –Bagaméri László kettős futott be Volkswagen Polo R5-tel, de egyelőre úgy néz ki, hogy az ő gumijaikat sem regisztrálták a magyar bajnokságba, így ők sem szerezhettek pontot. Az ő eredményüket Az utolsó szakaszon autójával felboruló Velenczei Ádám – Baczigal Igor páros óvta meg. Az eredmény így utólag dől majd el.

A két évvel ezelőtti Peugeot Kupa bajnok Csomós–Nagy kettős szerezte meg a negyedik helyet Skoda Fabia R5-tel, míg szintén a feltörekvő generációhoz tartozó Klausz–Csányi kettős szintén Skodával lett a hatodik.

Az ORB első négy helyezettje, jelen állás szerint: Hadik, Csomós, Ostberg, Klausz.

Nagy csata volt az RC4-es kategóriában is, ahol tavaly a Ford Fiesta R2-k vitték a prímet. Az idén azonban a Peugeot Kupában is az új 208 Rally4-esek versenyeznek, így a két márka a magyar bajnokságban is fej-fej mellett halad. Az RC4 és a Peugeot Kupa győzelmét a Hangodi–Bunkoczi kettős szerezte meg, míg az RC4 második helyén az ifj. Fekete–Begala kettős végzett Ford Fiesta R4T-vel.

Az Országos Rallybajnokság második versenyé, az Ózd–Eger Rallyt, május 14–16-e között rendezik.

Szöveg: Mihályi Csaba

Fotó: Molnár János és Szabó-Jilek Ádám, Csapatok Facebook oldala