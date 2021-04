A kereslet bővülése és az árak emelkedése sem állt meg a hazai használtautó-piacon: a tavaly decemberben még 3,1 milliós hirdetési átlagárak 2021 márciusában már 3,7 millió forint felett jártak, tavaly márciushoz mérten pedig csaknem egymillió forintos, azaz 33,2 százalékos drágulás látható.

Bár tavaly márciusban és áprilisban az autópiac egészével a Használtautó.hu felületén indított keresések száma is visszaesett, az érdeklődők és a vásárlók már májusban visszatértek, a számuk azóta is csak nőtt. 2021 első negyedében már 35 százalékkal több keresést indítottak az érdeklődők. A nagyobb kereslet ugyanakkor csak az egyik árfelhajtó tényező, a forint tavalyi árfolyamváltozása miatt mind az új autók ára, mind az import, vagyis a külföldi használtautó-beszerzés is megdrágult.

Az árak emelkedésével, a pandémia hatására ellentétesen változott a használtautó-vásárlók preferenciája is. A személyes mobilitás felértékelődésével ugyanis olyan vevők jelentek meg a piacon, akik eddig vagy nem tudták, vagy nem kívánták megengedni maguknak saját autó vásárlását.

Bár az ár szerint keresők legtöbbje továbbra is egymillió forintos árplafont állít be, s a második helyen változatlanul a másfél millió forintig böngészők állnak, a kétmillióig keresők dobogós helyét átvette a mindössze félmilliós értékig szűrők tábora.

Ezzel párhuzamosan a Használtautó.hu felületén a legnépszerűbb modellek élbolyában is változás történt. Míg 2020-ban a Skoda Octaviára kerestek a legtöbben (megközelítőleg 5,5 milliószor), az idei év kedvenc használt modellje az első negyedév után a Suzuki Swift (2,45 millió kereséssel).

A szintén dobogós Skoda Octavia és Ford Focus ugyancsak több mint kétmillió önálló keresést kapott, de a top 10 egyéb modelljei is egyenként több mint egymilliót.