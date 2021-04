Hétvégén rajtol az Országos Rally Bajnokság a Miskolc környéki megszokott gyorsaságiakkal, ám ezúttal új központtal és I. Boldogkő Rally néven. Az idei bajnokság érdekessége lesz, hogy az ORB 1974 óta íródó történelmében először nyerheti külföldi páros a magyar abszolút bajnoki címet.

Először a Citroën Rally Team Hungary szerződtette le a WRC2-es világbajnoki címvédő norvég Mads Ostberget a teljes magyar bajnokságra egy Citroën C3 Rally2 volánja mögé, nem sokkal később pedig a Topp Cars is bejelentette, hogy a Škoda egykori gyári versenyzőjével, a cseh Jan Kopeckyvel, egy Fabia Rally2-vel száll harcba a magyar bajnoki címért.

Rajtuk kívül egy harmadik nemzetközi sztárja is lesz a versenynek, hiszen az orosz Nyikolaj Grjazin egy Volkswagen Polo R5-tel a Boldogkő Rallyn készül fel az egy héttel későbbi Horvát Rally világbajnoki futamra. Mivel a magyar bajnokság nyílt, ezért mind a hárman bajnoki pontokért is küzdhetnek.

Hadik András a bajnoki címre hajt

Nehéz dolga lesz tehát a magyar mezőnynek, ahol továbbra is a tavalyi első négy helyezett, a Hadik András–Kertész Krisztián, a Turán Frigyes–Bagaméri László és a Velenczei Ádám –Bacigal Igor kettősök a legesélyesebb.

Mads Ostberg, WRC2 tavalyi világbajnoka tevékeny résztvevője volt a Citroën C3 Rally2 versenyautó fejlesztésének. Nem csak versenyen vezette a Citroën C3 Rally2-t, hanem a fejlesztésbe is rengeteg beleszólása volt: „A sok kis apró finomítás mellett talán a legfontosabb előrelépést az erőátviteli rendszerben, a fékrendszerben és az aerodinamika terén értük el” – kezdte a norvég.

“Az új differenciálművel jobban kezelhető lesz az autó, ez különösen a felhordásos, saras részeken lesz érezhető. Az aerodinamikai fejlesztések nagyobb leszorítóerőt biztosítanak majd a tempós részeken. De versenyzőként számomra a legfontosabb, hogy minél nagyobb teljesítményt sajtoljunk ki a motorból, és ez is sikerült” – folytatta.

Egyelőre úgy néz ki, hogy a 2019-es magyar bajnok, tavalyi harmadik helyezett, Vincze Ferenc nem versenyez az idén. Viszont visszatér a korábbi háromszoros magyar bajnok Kazár Miklós, aki egy Mitsubishi Lancer Evo IX-essel a lejárt homologizációjú és szabadabban tuningolható autók bajnokságában, az Országos Rally Challenge-ben áll rajthoz.

A fiatal, feltörekvő generációt a Csomós–Nagy valamit Klausz–Csányi kettős képviseli, akik korábban is indultak már R5-ös autóval. Idén debütál a topkategóriában a Szauer–Kerék kettős, akiktől a szurkolók nagyon sokat várnak.

Ezen a hétvégén startol a Peugeot-kupa is. Az új fejlesztésű 208 Rally4-es versenyautókkal legendás versenyzők és ifjú tehetségek is rajthoz állnak idén. Hét páros nevezett 2021-ben a sorozatba, ebből öten már a szezonnyitón is rajthoz állnak. A negyedik évadot kezdi idén a népszerű kupasorozat, ahol azonos technikai feltételekkel versenyeznek egymás és az idő ellen az indulók – a rali előtt.

Míg a Rally1 a hétvégén indul, addig a Rally2 és a Historic bajnokság már a múlt héten kezdetét vette az Orfű Rallyval. Rally2-ben az ifj. Fogarasi–Toroczkó kettős győzött Hondával, míg a historicban a Wirtmann–Kerekes kettős volt a leggyorsabb Ford Escorttal.