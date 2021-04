Az amerikai Jamie Orr hivatásszerűen épít át autókat, főleg Volkswageneket. Őt kérte fel a VW észak-amerikai képviselete, hogy egy februári márkatalálkozóra készítsen valami izgalmasat a Tiguanból, ő pedig rögtön tudta is, hogy mihez kezd az egyébként semleges karakterű szabadidőjárművel.

Az autóra széles, 20 colos keréktárcsákat szerelt, matt sötétszürke kivitelben, azokra 285/35-ös abroncsok kerültek. A futóművet állítható rugóstagokkal szerelte fel, így a jelentős ültetés ellenére megmaradt a rugózási képesség, a fékrendszer nagyobb tárcsákkal és hatdugattyús nyergekkel javította fel.

Bár a beszálláshoz immár nincs rájuk szükség, alumínium fellépőkkel tette látványosabbá a Tiguant. Ezeket ugyanúgy feketére festette, mint a saját építésű kipufogórendszer kétszer kettő végcsövét. A két gyári légterelő idom mellé egy harmadikat is felszerelt hátulra; az első lökhárítót köténnyel toldotta meg. Az utastérben CNC megmunkálású váltógombot és kézzel varrott váltószoknyát találunk.

Orr nem csak az autókat, de a bringákat is szereti. Ezért felszerelt egy kerékpárszállítót, és arra rápakolta a kaliforniai Marin Bikes szénszálas vázú Alpine Trail 2-es típusát. Az utastérben elhelyezett egy bukósisak-tartót, amelyet a gyári tartozékként elérhető tárolórendszerből alakított át, beépített egy nagyteljesítményű LED lámpát, ami a csomagtartó mellett az autó körüli terület megvilágítására is alkalmas, továbbá beépített egy kompresszort, amivel a kerékpár mellett az autó kerekei is felfújhatók.