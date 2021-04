Három évre függesztették fel egy 21 éves férfi vezetői engedélyét, miután a rendőrség 2020. május 23-a és 2021. március 18-a között nem kevesebb mint 66 alkalommal kapta gyorshajtáson – adta hírül a BBC.

Cristian Mustafa Southampton ugyanazon szakaszán három különböző autóban is bemérték, 30 mérföld/óra (48 km/óra) helyett 56 mérföld/órával (90 km/óra) hajtott. A hampshire-i rendőrség szerint példátlan mennyiségű gyorshajtást halmozott fel a sofőr, aki gyorshajtásai mellett azt is beismerte, hogy három alkalommal is biztosítás nélkül vezetett.

A Kingswayen szintén 90 km/órás sebességgel lépte túl a sebességkorlátozást, a Maybray King Wayen pedig 48 mérföld/órával (77 km/órával) szaladt bele a traffipaxba.

„Mustafa termékeny gyorshajtó volt, és állandó kihágásai, valamint a levelünkre való válaszadás elmulasztása miatt sok időbe és energiába telt ugyan, de végre megtaláltuk és megállítottuk” – nyilatkozta az esetről Daniel Channer rendőr.

Az eltiltáson felül pénzbírságot is kiszabtak Mustafára: 354 fontot, azaz nagyjából 150 ezer forintot kell befizetnie.

(A nyitókép illusztráció.)