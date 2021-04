Ahogyan arról a Vezess is beszámolt, a BORD Építész Stúdió nyerte a hajdúnánási MotoGP-versenypálya és multifunkciós autó-motorsport komplexum tervezésére kiírt nyílt építészeti tervpályázatot. A Debrecen és Nyíregyháza közeli pályán 2023-tól 10 éven át rendezik meg a Magyar Nagydíjat.

Az Octogon.hu elérte a magyar pálya spanyol tervezőit, akik többek között azt is elárulták, mitől is lesz egyedi a kelet-magyarországi létesítmény. „Abban, hogy nem csak egy versenypálya lesz. Egy elképesztő motorsport-szentély lesz több pályával és kiszolgáló létesítménnyel, melyeken akár egymástól független eseményeket is lehet majd tartani egyszerre” – mondta Tomé Alfonso, a RacingLoop pályatervező csapat ügyvezető igazgatója.

„Semmilyen más kelet-európai pályához nem hasonlítható, és a világban is csak kevés ehhez fogható akad, miután a magyar pálya a legújabb nemzetközi előírásoknak és a legfrissebb versenyzési trendeknek is megfelel majd, a jövőbeni növekedés lehetőségével” – emelte ki.

Adottságait tekintve két szektorra osztható – a jelenlegi tervek alapján – a pálya: egy lassabbra, az 1-es és a 9-es kanyar között, illetve egy gyorsabbra, ami a 10-estől a 15-ös kanyarig tart. A kialakítástól egyenlőbb esélyeket remélnek a spanyol tervezők, mivel a nyomvonal rendkívül komplex beállításokat és sokoldalú versenyzőket igényel.

Alfonso hozzátette, „itt számos lelátórészt terveztünk, ahonnan a pálya jelentős területe látszódik, továbbá a megemelt gyalogos gyűrűn szabadon sétálhatnak majd a szurkolók, és különböző szögekből élvezhetik a versenyt”. A szurkolói élmény megteremtéséhez emellett az óriáskivetítők és az okostelefonok is hozzájárulnak.

Kiderült az is, hogy a hajdúnánási pálya hossza 4,594 km lesz, ebből csak a célegyenes tesz ki több mint 1 kilométert. A szimulációk alapján a MotoGP-sektől közel 340 km/órás csúcssebességre lehet számítani.