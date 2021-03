Versenyautóból is általában az a legszebb és az avatott szemek számára legcsábítóbb, amelyikre még nem kerültek fel a szponzorok matricái. Meztelen technikát látni mindig egy kicsit zavarba ejtő és ez a Bugatti EB110 nem éppen szemérmes, ami a megjelenést illeti. Hiányzik a fényezése és a karosszériájának borítása sem olyan, minta a többi EB 110-esé, ami azt illeti, a Bugatti csődje után készült el egy tehetős befektető és autóversenyző, Jochen Dauer jóvoltából.

Dauer jelentős tulajdont szerzett a Bugattiban 1997-ben és a teljes gyártósor felett is. Ami azt illeti, elakadt néhány autó a „futószalagon”, amit Dauer mindenképp be akart fejezni. Készült néhány még különlegesebb darabbal is, öt olyan autót építettek, aminek a karosszériája teljes egészében karbonszálas műanyagból készült, de csak ezen az eggyen hagyták teljesen fedetlenül a lemezeket

A karosszériaelemek csak magas fényű lakkozást kaptak a színes festékréteget kihagyták a buliból. Ezzel úgy fest ez az EB110, mint semmi más, a pontosan szőtt szénszálas elemeken varázslatosan törik meg a fény. A Dauer EB110 ráadásul 200 kilogrammal könnyebb is azoknál az EB 110-eseknél, amik korábban készültek el.

Autóversenyzőként és fejlesztőként természetesen nem a súlycsökkentés volt az egyetlen fejlesztése. A V12-es négyturbós motor gyári 550 lóerős teljesítményét a vevő igényei szerint akár 700 lóerőre is képesek voltak felhúzni, ehhez kellett a teljesen egyedi fejlesztésű új kipufogórendszer is. A Dauer EB 110 képes 3,3 másodperc alatt 100 km/h-ra gyorsítani álló helyzetből, ami mai szupersportautók között is tisztességes érték. Csupán 139 Bugatti EB 110 készült összesen, amik között a Dauer autói még inkább érdekesek, de ennél különlegesebb aligha akad.