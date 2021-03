A Jeep terepképességeit a legkiválóbb luxusautók szolgáltatásaival ötvözi a Wagoneer, amely pontosan egy évvel ezelőtt, formatanulmányként pontosan ugyanígy nézett ki, mint most, ám akkor még Jeep Wagoneernek nevezték. Azóta azonban változott a helyzet, az új tulajdonos, a Stellantis úgy látta jónak, hogy kiemelt, önálló prémium márkaként pozicionálja a Wagoneert.

Ebben a galériában a Grand Wagoneer képeit nézheted meg. Kattints, és lapozz!

A pontos méreteket egyelőre nem közölte a gyártó, de úgy tűnik, a Wagoneer és a Grand Wagoneer között csupán felszereltségbeli különbség van – igaz, meglehetősen nagy. De mielőtt ezekről beszélnénk, lássuk azt a néhány műszaki adatot, amit megosztott a közönséggel a cég.

A Wagoneer csak a Grand Wagoneerhez képest tűnik szerénynek. Itt megnézheted a modell fotóit!

A létravázas felépítmény extrém erős terepképességeket ígér, amit a Jeepnél szokásos mechanikus és elektronikus vezérlő rendszerekkel told meg a Wagoneer: háromféle összkerékhajtás, mechanikus vagy elektronikus részlegesen önzáró differenciálmű, menetprogramok, opciós légrugózás szabályozható hasmagassággal. Terepen tehát kiválónak ígérkezik a páros, de aszfalton is remekelhet: elöl kettős keresztlengőkaros, hátul többlengőkaros felfüggesztést kapott ugyanis.

A hajtást a jól bevált V8-as benzinmotorokra bízták. A Wagoneer 5,7 literes, 392 lóerős egységét 48 voltos mild hibrid rendszer és hengersor-lekapcsolás teszi takarékosabbá; a Grand Wagoneer 6,4 literes motorja szintén képes négy hengerrel üzemelni, maximális teljesítménye 471 lóerő, és 6 másodperc körül gyorsítja 100 km/órára az autót. A váltó minden esetben nyolcfokozatú automata. Vontatni akár 4,5 tonnát is képes az autó, az utánfutó csatlakoztatását külön tolatókamera-üzemmód segíti.

Mindkét modellváltozat három üléssoros. A Grand Wagoneer alapkivitelben, a Wagoneer opcióként kínálja a második sori különálló, kartámaszos foteleket; a harmadik üléssor háromszemélyes. A csomagtartó pontos méretei egyelőre nem ismertek, de a gyártó szerint a legnagyobb a kategóriában.

Ahogy a bevezetőből sejteni lehetett, a Grand Wagoneer elsősorban utastéri szolgáltatásaiban tér el mezei testvérétől. A négyzónás klímaberendezés csak a kezdet. Hátul, középen egy 10,25 colos érintőképernyő szolgál a kényelmi funkciók vezérlésére, illetve rendelhető két, egyenként 10,1 colos multimédiás monitor is.

Az első utas is kapott egy saját 10,25 colos, állítható dőlésszögű kijelzőt. Ezen elérhetők a szokásos navigációs és multimédiás funkciók, megjeleníthetők a külső kamerák képei, HDMI bemeneten keresztül külső jelforrásból nézhető film, vezérelhető a hátsó monitorokon megjelenő tartalom, valamint – az autóiparban elsőként – Amazon Fire TV integráció is elérhető. A streaming szolgáltatáson keresztül hatalmas zenei- és filmtárból válogathatunk, és mivel a technológia szinkronizálható más Fire TV fiókokkal, akár az otthon félbehagyott epizódot is folytathatjuk, miközben a sofőr a vezetésre összpontosít.

A központi érintőképernyő a Wagoneer esetében 10,1, a Grand Wagoneeren 12 colos; alatta mindkét esetben külön 10,25 colos érintőképernyő szolgál a klímaberendezés és egyéb funkciók vezérlésére. A műszeregység 10,25, illetve 12,3 colos, digitális egység; a keret nélküli kijelzőn két tucatnyi menüpont tartalma jeleníthető meg.

Mivel egyelőre az sem biztos, hogy a Wagoneer márka termékei (később tovább bővítik a portfoliót) eljutnak Európába, talán felesleges is belemenni a legapróbb részletekbe – csak biztonsági funkcióból több mint 120-at említ a leírás.

Egy valamiről azonban feltétlenül szót kell még ejteni: ez a McIntosh által szállított, 22 hangszórós (plusz egy 30 centis mélynyomó) 1375 wattos, térhatású hangzást kínáló luxus audiorendszer.