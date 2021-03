Facebook-posztban tisztázta a rendőrség, hogy senki nem úszhatja meg a külföldi gyorshajtási bírságok befizetését.

“Tisztelt Rendőrség! A napokban egy határozatot kaptam Önöktől, hogy fizessek be 218.400 Ft-ot (600€), mivel Ausztriában gyorsan hajtottam. Tájékoztatom Önöket, hogy a III-000 forgalmi rendszámú Volkswagen Tiguan típusú személyautómmal nem jártam az említett országban – sajnos sok ehhez hasonló levelet kapunk” – írta a rendőrség a Facebookon.

A poszt szerint először az érintettek meglepődnek, hogy a magyar rendőrség egy külföldön elkövetett szabálysértés miatt hajtja be a bírságot. Pedig a rendőrség határozatát megelőzően az adott ország hatóságától már értesültek a szabályszegésről, de az ellen nem nyújtottak be írásos kifogást. Illetve, ha nem is volt kifogásuk, az összeget mégsem fizették be.

Ezáltal a határozat jogerőre emelkedik, és az ügy a végrehajtási jogsegély értelmében átkerül a magyar hatóság jogkörébe. Mivel a rendőrségnek nincs lehetősége más tagállamban folytatott eljárás felülvizsgálatára, következésképpen a pénzbírságot és az eljárási költséget 30 napon belül kell befizetni.