Az év 2007, a helyszín Detroit, az autó pedig mindenkit ámulatba ejtett: a korábban decens prémium autókat gyártó Lexus bemutatta az IS F-et, egy vérbeli sportszedánt, amelynek ötliteres, nyolchengeres szívómotorja egészen 6800/percig forgott, és nem sokkal a leszabályozás előtt 421 lóerőt bocsátott pilótája rendelkezésére. Az F utótag ekkor vált fogalommá a Lexus köreiben, de az IS F a 2013-as generációváltással eltűnt a kínálatból. A 2016 után gyártott GS F pótolta ugyan a sportszedán mögött hagyott űrt, ám a GS tavaly végleg nyugdíjba vonult, és ezzel nagyteljesítményű limuzin nélkül maradt a márka.

Nem sokáig: most bemutatkozott Lexus IS 500 F Sport Performance. A név ugyan jóval kevésbé frappáns, mint az IS F volt, de annyi baj legyen. A motor továbbra is a jól ismert 5.0 V8-as szívó egység, de teljesítményét 479 lóerőre emelték, amit a korábbi 6600 helyett 7100/percnél ad le. Ezzel 4,5 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára (európai adatok nem állnak rendelkezésre) – nem rossz, bár az azonos padlólemezre épülő RC F-nek 4,0 mp is elég ehhez.