Manapság nincs sok választása azoknak, akik nem akarnak fosszilis energiaforrással működő autót vásárolni: nekik maradtak a villanyautók, melyek a gyarapodó töltőpontoknak köszönhetően viszonylag jól használhatóak, vagy a hidrogénnel működő járművek. Utóbbiaknál azonban még problémát jelent a gáz tárolása, mely egy autó esetében még megoldható, de a kisebb járműveknél már nem.

Legalábbis eddig ez volt a helyzet, ám a drezdai Fraunhofer Intézet kutatói előálltak egy különleges anyaggal, mely megoldhatja ezt a gondot. A fogkrémszerű anyagot Powerpaste-nek hívják, alapja pedig magnéziumpor, melyet 350 fokon hidrogéneztek és hozzáadtak még néhány anyagot, hogy elérjék ezt az állagot.

A krém tárolásához nem kell sem nagy nyomás, sem extrém hideg, így széleskörűen felhasználható üzemanyagként is. A hidrogén előállításához csak vizet kell hozzáadni az anyaghoz. A tankolás is egyszerűbbé válik: a krémet patronokban lehet tárolni, így csak cserélgetni kell azt, miközben gondoskodunk arról, hogy van elég vizünk a kémiai folyamatokhoz. Mindemellett előny lehet az is, hogy a jelenlegi elektromos akkumulátorokhoz képest legalább tízszeres elérhető energiasűrűséget tud a Powerpaste.

Természetesen az anyag gyakorlati hasznosításának feltérképezése még zajlik, de ezzel párhuzamosan még idén megkezdődhet nagyobb volumenű termelés egy külön erre a célra épített létesítményben, ahol évente négy tonna krémet lehet előállítani.