A Kwik Fit Európa egyik vezető Gumi- & Autószerviz-hálózata, amely hazánk mellett Angliában, Észak-Írországban, Skóciában, Walesben, Hollandiában és Olaszországban van jelen. A cég egyik legfontosabb pillére, hogy gyorsszervizként működik, azaz nincs szükség előzetes bejelentkezésre, vagy időpontfoglalásra. Míg egy márkaszerviznél adott esetben akár 1-2 hetet is igénybe vehet, míg sorra kerül az autó, addig a Kwik Fitnél azonnal fogadják a gépjármű-tulajdonost, ami különösen jól jön olyan akut problémáknál, mint a defekt, vagy fékhiba.

Nem számít, hogy milyen típusú autóval érkezik az ügyfél, a szerviz magas színvonalon látja el az idehaza népszerűnek számító márkák (Suzuki, Opel, Škoda), valamint a kevésbé ismert, inkább ritkaság számba menő gyártók által forgalmazott típusok (Lancia, SsangYong, Mini) típusait is. Függetlenül a szervizelésre leadott jármű márkájától és típusától, a Kwik Fit fix óradíjakkal dolgozik és a visszatérő ügyfeleknek külön akciókkal kedveskedik.

A Kwik Fit-nél nemcsak az azonnali beavatkozás igénylő javítások elvégzésére van lehetőség. A gépjármű-tulajdonosok ugyanis akár műszaki vizsgáztatásra, kötelező intervallum szervizek elvégzésére, klímakarbantartásra, futóműállításra és futóműjavításra, valamint fékjavításra is leadhatják autóikat. A szezonális abroncscsere idején pedig egy füst alatt intézhető el minden, ideértve a gumiabroncs-vásárlást, valamint az új nyári/téli szett felszerelését is. Emellett lehetőség van az abroncsok tárolására is, ami szintén nagy könnyebbség lehet egy gépjármű-tulajdonos számára, ha nem rendelkezik otthon erre szolgáló garázzsal vagy tároló helyiséggel.

Árajánlat javítás előtt

Minden javítás előtt előzetes árajánlatot kap az autótulajdonos, így nem érheti meglepetés. Ráadásul a cég egyik alappillére, hogy csak azt cseréli ki, ami valóban indokolt és a gépjármű-tulajdonosok akár végig is nézhetik a javítást vagy az átvizsgálást a műhelyekben. A szervizelés során a Kwik Fit minden beépített alkatrészre garanciát vállal, ahogyan az elvégzett munkákra is. Ez a garancia nemcsak Magyarországon, hanem a vállalat más országaiban működő műhelyeiben is érvényesíthető. A garanciális problémákkal érkező ügyfelek ráadásul elsőbbséget élveznek, így biztosan nem történhet meg az, hogy egy gépjármű-tulajdonos a reklamáció után még heteket vár arra, hogy kezeljék az észrevételét.

Bár a Kwik Fit erőssége a bejelentkezés nélküli gyorsszerviz, a vállalat ettől függetlenül lehetővé tette a kor igényeihez igazodó szolgáltatásokat is, így például az online időpontfoglalás lehetőségét. Ezen felül a szerviz olyan innovatív és korszerű megoldásokkal bővítette a portfólióját, mint az online szervizkönyv kezelés, az online számlaküldés, valamint az online árajánlatok nyújtása, ennek köszönhetően lényegesen könnyebbé válhat az ügyfelek számára az autószervizelésekkel kapcsolatos ügyek intézése.

A Kwik Fit weboldalán bárki kényelmesen böngészhet az abroncsok, a nyitva tartó szervizpontok, az aktuális kedvezmények, valamint a szezonális ajánlatok között. A vásárlók a jelek szerint elégedettek a márkafüggetlen szervizhálózat szolgáltatásával, ugyanis a Google értékelése szerint eddig közel 1500 ügyfél 4,6 pontos értékelést adott a műhelynek.

Új szervizpontok

A Kwik Fit Magyarországon jelenleg 10 szervizpontot üzemeltet, amelyek közül hat Budapesten, négy pedig vidéken (Budaörsön, Győrött, Sopronban és Szolnokon) várja a gépjármű-tulajdonosokat. A vállalat elkötelezett abban, hogy országos lefedettséget biztosító hálózatot hozzon létre, ezért tavaszig várhatóan 4 további szervizzel bővül a cég hálózata Magyarországon. Az új szervizek között lesz egy IX. kerületi budapesti műhely, de Szegeden, Debrecenben és Érden is megismerkedhetnek az autósok a Kwik Fit szolgáltatásaival.