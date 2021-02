Olvass tovább

Maradjunk tehát abban, hogy az autógyártók mind rendkívüli ütemben, exponenciálisan növelték innovációs aktivitásukat, másrészt érdekes látni, hogy az utóbbi két évtizedben hogyan rendeződtek át az erőviszonyok.

Vannak persze állandóságok: egyrészt a legerősebb öt szereplő közül négy akkor is, most is ázsiai autógyártó volt, másrészt a Toyota akkor is, most is nagyságrendekkel több szabadalmat jegyeztet be világszerte, mint bármely versenytársa: többet, mint a mindenkori második és harmadik helyen álló piaci szereplő együttvéve. Az elektromobilitás terén szintén a Toyota a falkavezér, az autonóm mobilitási technológiákban azonban a Ford jár az élen.