Komoly méretű, 19 colos keréktárcsákkal, átszabott, többlapú elemekből felépülő hűtőmaszkkal, dupla kipufogóval és elmaradhatatlan aerodinamikai kiegészítőkkel lép színpadra a Hyundai Tucson N Line. Ahogy megszokhattuk, az N Line nem több optikai tuningcsomagnál: látványos és sportos kiegészítők, illetve módosítások dobják fel az autó megjelenését, a hajtásláncot azonban nem érintik a változások.

Dupla kipufogó és hosszabb kivitelű tetőspoiler. További képek és információk a galériában: kattints a fotóra!

Ez ezúttal is így történik, a kis teljesítményű dízelmotor kivételével a kínálat összes hajtásláncával elérhető a Tucson N Line. Mégis van változás: a 48 voltos mild hibrid kivitel ugyanis módosított hangolású adaptív futóművet kap. Az ECS felfüggesztés a menetsebesség, az útfelszín jellege, az ívmeneti tulajdonságok, a lassítás / gyorsítás mértéke és egyéb paraméterek alapján szabályozza a beállításokat. Ezt a rendszert tették most feszesebbé, pontosabbá, gyorsabban reagálóvá, és ezzel párhuzamosan a kormányművet is keményebbre, közvetlenebbre hangolták.

A Tucson N Line tavasztól kapható 136 lóerős dízelmotorral, illetve 150 vagy 180 lóerős benzinmotorral; a 230 lóerős hibrid és a 265 lóerős plug-in hibrid nyáron érkezik.