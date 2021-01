Egyszerre meglepő és reményt keltő, hogy 2020 egyik leggyakrabban előforduló keresési kifejezése a „naplemente a közelemben” volt. Amint a modern civilizáció cserben hagyni látszott az emberiséget, az örökké velünk élő, ám az elmúlt időkben egyre inkább elhanyagolt természetben kerestünk menedéket. Szintén gyakori keresési kifejezés volt a „hogyan tréfáljuk meg a szülőket?”, bizonyítva, hogy a kényszerű összezártság idején is a humor a legjobb feszültségoldó, a világon eluralkodó fejetlenségre pedig mi sem jellemzőbb, mint hogy rengetegen pötyögték be a keresősorba a „milyen nap van ma?” mondatot. Minden eddiginél többen kerestek rá a köszönetnyilvánítás módjaira, megtanultunk kenyeret sütni és hajat vágni, és a múlthoz valóvisszatérés helyett egyre inkább a jövő felé, a világ új irányba terelésére koncentráltunk.

Ki tudja, visszapillantva hogyan értékeli az emberiség 2020-at: most így, a közvetlen közelből egyelőre sorsfordítónak tűnik. Amint az emberi civilizációt megállásra kényszerítette a koronavírus-járvány, megváltoztak a prioritásaink. Tudatosabbá váltunk: a korlátozások súlya alatt felértékelődött az önmegvalósítás jelentősége, és sokan ráébredtünk, hogy ideje a kezünkbe venni azoknak a dolgoknak az irányítását, amelyek felett még rendelkezhetünk.

Mindezek a trendek az autópiaci keresésekben is érvényesültek. Egy pénzügyi és biztosítási szolgáltatások összehasonlítására szakosodott weboldal, az ausztrál Compare the Market összegyűjtötte és országos bontásban rangsorolta az egyes autómárkákra irányuló globális kereséseket.

A Google Trends adatain alapuló, a világ 158 országára kiterjedő elemzés szerint 2020-ban messze a Toyota volt a leggyakrabban guglizott autógyártó: minden harmadik országban a japán autógyártó vezette az online keresések rangsorát. 2019-ben ennél is nagyobb előnnyel nyerte meg a keresési versenyt a BMW, amely azonban most visszaesett a második helyre – Európában továbbra is a bajorok számítanak a kedvencnek, de ez kevés volt a globális győzelemhez.

A listákat böngészve egyébként egy sor érdekességre bukkanhatunk. Ilyen például, hogy a Lexus az arab mintaállam Ománban és a mélyről felkapaszkodó Kambodzsában egyaránt kedvenc tudott lenni; hogy az Alfa Romeo a kínai és tadzsik internetezők preferált márkája; hogy a mélyszegénységben élő Etiópiában a francia Alpine sportautó-márkára keresnek rá a legtöbben, vagy hogy a kubaiak megrögzött Peugeot-rajongók.