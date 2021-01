Tartalék-alkatrészek hiányában sajnos ez sem volt opció. “Huszonöt éve, amikor először indultam a Dakaron, az elejétől kezdve szenvedtünk, és ez most sajnos megismétlődött” – mondta Szalay Balázs, aki eddig kilencszer fejezte be a világ legismertebb tereprali-versenyét. “Már az első napon nagy hátrányba kerültünk, amikor eltört a kormányösszekötő, onnantól minden egyes nap szenvedés volt a rossz rajthely és a technikai gondok okán.”

Ugyan a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős elrajtolt a Dakar-rali hatodik szakaszán , ám amint azt a GPS is mutatta, tíz kilométerrel később kénytelenek voltak visszafordulni, és az aszfaltúton megközelíteni a tábort. Utóbb kiderült, megszűnt az autóban a négykerék-hajtás, ezért kellett ezt a döntést meghoznia a 15. Dakarján induló pilótának, kétkerék-hajtással ugyanis lehetetlen lett volna átmenni a dűnéken. A Dakaron egy új szabálynak köszönhetően ebben az esetben is van lehetőség a folytatásra, az úgynevezett Joker felhasználásával, csak a napi értékelésben szerepelve.

“Lenne lehetőségünk felhasználni a jokerünket, amivel az experience kategóriában továbbmehetnénk úgy, hogy csak a napi értékelésben szerepelnénk, az összetettben nem. Ám mivel a tartalék-alkatrészeinket feléltük az elmúlt napokban, ezzel a lehetőséggel sem tudtunk élni, úgyhogy a Dakar ma sajnos befejeződik számunkra. Öröm az ürömben, hogy jó néhány hasznos tapasztalatot szereztünk az elmúlt napokban, ezek mindenképp hasznosak lesznek, amikor visszatérünk.”

Bunkoczi László is vigasztalhatatlan volt a kiesés miatt, ám ő már egy kicsit a jövőbe is nézett. “Szomorú nap ez a csapat számára, de átgondolva az elmúlt szakaszok rumlijait, azt a döntést kellett hozni, hogy nem folytatjuk” – mondta a navigátor, akinek ez volt a tizedik Dakarja. “Úgy érzem, a csapat is és mi is mindent megtettünk, hogy tovább tudjunk menni, de nincs kardánunk, a difijeink nagy részét is feléltük, így pedig ez nem lehetséges.”

“A Dakaron a siker titka az egész éves felkészülés, nekünk az autó felkészítésére most két hetünk volt, hiszen viszonylag későn derült ki, hogy tudunk indulni, és ez lett az eredmény. Nincs más hátra, mint hazamenni, és nekiveselkedni a munkának, hogy újra eljöhessünk. Sok földrészen, sok országban megmérettük már magunknak, és ha már ennek a szaúdi Dakarnak nekifogtunk, jó volna ezt is kipipálni. Balázzsal együtt mindent megteszünk érte, hogy így legyen.”