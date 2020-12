A Csepel-Nextbike konzorcium nyerte a Bubi következő öt évre szóló üzemeltetésére kiírt pályázatot – írta a Telex. Összesen 1,798 milliárd forintért vállalták a szolgáltatást. A pályázaton még indult a dán Donkey Republic is, ők végül nem jutottak el a tenderbírálatig.

Jelenleg 158 darab gyűjtőállomás üzemel Budapesten, ezeken az állomásokon legalább kétezer kerékpárnak kell helyet biztosítani. A szerződés szerint a győztesnek 1200 darabos bringaflottával kell belevágnia az újabb ötéves üzemeltetési ciklusba.

A Bubi-kerékpárok mindig is híresek voltak arról, hogy nehezek, ezért combos feladat tekerni velük. A 24-26 kilós súlyt most 21,4 kilóra csökkentették, és a bringának is teljesen új formája lesz. A képet a Nextbike egyik vezetője töltötte fel a LinkedInre.