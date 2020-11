A japán kézműves hagyományok előszeretettel nyúlnak kritikus tisztelettel a természethez: ápolják, ugyanakkor tökéletesítik is annak jellemzőit. Kiváló példája ennek a Lexus legújabb belpiacos limitált kiadása.

Miután felső kategóriás kupéjából az LC-ből a repülés élményét ígérő – és ígéretét speciális aerodinamikai részleteinek köszönhetően részben meg is valósító – különkiadást készített, a Lexus belépő sportmodelljét is különleges kezelésnek vetette alá. A Lexus RC Emotional Ash a nevében is jelzett kőrisfa-betéteknek köszönheti egyedi hangulatát.