Ahogy arról korábban a Vezess is beszámolt, november 29-én, vasárnap 23:59-től leáll a MOL Bubi, 30-án, hétfőn 0 órától nem lehet kerékpárt felvenni egyik gyűjtőhelyen sem. A BKK erre emlékeztető közleményében az elmúlt hat évet felelevenítve megjegyzi, a MOL Bubi 2014-es indulásakor 1100 almazöld kerékpárral és 76 gyűjtőállomással rendelkezett – az elmúlt években 2071-re nőtt a kerékpárok száma, a gyűjtőállomásoké pedig 158-ra.

Az elmúlt hat évben közel 3 millió alkalommal vették igénybe a MOL Bubit, összesen több mint 6 millió kilométert tekertek a közbringákkal. 2020-ban a 100 ezret is átlépte a felhasználók száma, ami annak is köszönhető, hogy a tavasszal megjelent koronavírus-járványra és az azáltal kialakult globális egészségügyi helyzetre való tekintettel jelképes, 100 forintos összegért kínálták a havi bérleteket és online is lehetett regisztrálni.