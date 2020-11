A Honda 2020-ban vezette be a Honda City hetedik generációját, amely műszakilag ugyan a most bemutatott Jazz rokona, optikája azonban teljesen eltér tőle, hajtáslánckínálatában pedig nemcsak hibrid egység, hanem benzin- és dízelmotorok (!) is szerepelnek. A hamarosan érkező, ötajtós City ennél is távolabb esik a fájától: egyliteres, háromhengeres turbómotort szerelnek az autócska orrába, a 120 lóerős, 173 Nm nyomatékú erőforráshoz CVT váltót kapcsolnak.

Úgy tudni, az autó dizájnja a B-oszlopig teljesen megegyezik majd a lépcsőshátú Cityvel, azaz ilyen lesz: