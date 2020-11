Kupé, szedán, ferdehátú és Type R kivitelben lesz elérhető az új Civic; egyelőre a négyajtós verzión mutatta be formai elképzeléseit a Honda. Míg szemből nem sok eltérés látható a jelenlegi kiadástól, oldalról már jelentősek a változások. Az A-oszlopok hátrébb csúsztak, a külső tükrök az ablak háromszögéből lejjebb és hátrébb, az ajtólemezre költöztek. A hosszabb orrész miatt a teljes tető hátrébb mozdult, esését csökkentették, így talán nőtt a hátsó fejtér. A lépcsős far emiatt rövidebbnek tűnik, de ez alighanem csak optikai csalódás, pontos méretadatok még nincsenek. Az eddig hullámos karaktervonalat egyenesre vasalták.

Az elmúlt öt évben a Honda Civic volt az észak-amerikai piac legkeresettebb személyautója, amiben nyilván szerepet játszott az is, hogy odaát sokkal tradicionálisabb hangot ütött meg az autó, mint Európában, ahol az alsó-középosztály marslakójaként különböztette meg magát a sok egyforma versenytárstól.

A narancs a következő, a kék a jelenlegi Civic

A legnagyobb eltérést a hátsó lámpák mutatják, amelyek két évtizedet ugranak vissza a múltba: utoljára az ezredfordulón volt vízszintes zárófénye a Civicnek. A megoldás elegáns, konzervatív és unalmas –kérdéses, hogy Európa is megkapja-e ezt a sablonos kialakítást. Észak-Amerikában mindenesetre 2021 késő tavaszától már ezt a Civicet forgalmazzák.

A konzervatív megjelenés mindenesetre nem jelent unalmas vezethetőséget: a Honda állítólag még játékosabbra, élvezetesebbre hangolja a futóművet, a motorok teljesítményét fel, fogyasztását lefelé tolták, és a digitális tartalom is gazdagodik: most először kap például digitális műszeregységet a Civic. Érdekes kontraszt, hogy ezzel párhuzamosan itt is több generációt visszalép a modell, ami azonban egyáltalán nem biztos, hogy hiba: az egyszerűbb elrendezés, az összetettség hiánya csökkenti a figyelemelterelés kockázatát. Az érintőképernyő egyébként 9 colos lesz.

A vázszerkezet egyébként merevebb, a vezetőtámogató funkciók pedig számosabbak, így az új Civic biztonságosabb is lesz.