Azt gondolnánk, az autógyártók összes produktumukat megosztják a nagyközönséggel. Most kiderült, hogy ez nagyon nem így van: a Porsche tizenöt olyan koncepciójárművét mutatta most be, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben terveztek, de aztán valamiért a fiókban végezték. Versenyautó-tanulmányok, közúti ujjgyakorlatok, új területeket feltérképező koncepciók születtek, amelyeket most időrendi sorrendben közlünk.

A képekre kattintva megnyitod az adott modell galériáját, további fotókkal!

Porsche 906 Living Legend (2005)

A hatvanas évek sikeres versenyautója, a Porsche 906 ihlette ezt a korai tanulmányt. Szokatlan megoldásokkal kísérleteztek benne: a lámpákat például nem bura mögé rejtették, hanem egyszerűen a légbeömlő nyílásokba mélyesztették. A 906 Living Legend kialakítása az aerodinamika terén is új utakat keresgélt: mintha az autó elejét és hátulját két külön elemként építették volna meg, és az illesztés mentén egyetlen hatalmas légbevezető rést alakítottak ki.

Porsche 911 Vision Safari (2012)

A hetvenes években bravúrosan teljesített a Porsche 911 a kelet-afrikai Szafari-ralikon. Ez ihlette a 2012-es tanulmányautót, amely a 911 akkor aktuális generációjára (991) épült. Az emelt hasú, robusztus kivitelű, spártai utasterű autó extrém lágy felfüggesztést kapott, gyári tesztjeit pedig a márka terepjárói számára fenntartott murvás tesztpályán végezték.

Porsche Macan Vision Safari (2013)

A teljes méretű makettig jutott a Porsche kis crossoveréből fejlesztett raliautó fejlesztése. Masszív abroncsok, háromajtós karosszéria és terep-ihletésű kiegészítők tehették volna a sztyeppék királyává, de végül ebből sem lett semmi.

Porsche 904 Living Legend (2013)

A hipertakarékos Volkswagen XL könnyű és áramvonalas karosszériája ihlette ezt a tanulmányt. Ha megépítik, szénszálas monocoque vázszerkezet és a Ducatitól származó V2-es motorkerékpár-blokk hajthatta volna. Az 1:1 léptékű makettnél végül megállt a fejlesztés.

Porsche 917 Living Legend (2013)

Porsche Boxster Bergspyder (2014)

A hatvanas években épült, ultra könnyű Porsche 909 és 910 Bergspyder modellek az európai hegyi felfutó versenyek hősei voltak. Késői utóduk, a Boxster Bergspyder szélvédő, tető és utasülés nélkül, 393 lóerős négyhengeres boxermotorral vághatott volna neki a hegyeknek. Ígéretes karrierje aztán elmaradt, de 2019-ben, Gaisbergben még tartott egy bemutató futamot.

Porsche Le Mans Living Legend (2016)

Ez az életnagyságú agyagmodell a Porsche legelső versenyautóját, a Porsche 550-est idézi. Az alapot a Boxster adta, és bár nem lett belőle semmi, ma a Porsche 718 Cayman GT4 szellemi elődjeként tekinthetünk rá.

Porsche Vision 916 (2016)

Még egy életnagyságú agyagmodell 2016-ból: a tervezői stáb egyik gyakornoka négy villanymotoros, ultrakönnyű sportkocsit álmodott, amely a márka gyökereihez nyúlhatott volna vissza.

Porsche Vision Turismo (2016)

A Porsche főtervezője a stúdióban sétálgatva egy nap furcsa dolgot látott: egy munkatársa hátsó ajtót rajzolt a Porsche 918 sematikus ábrájára. Később kiderült, hogy tévedett (a vonalat nem ajtónak szánta a grafikus), de az ötlet már befészkelte magát a fejébe: építsünk egy négyajtós sportkocsit! A rendelkezésre álló, szűkös hely miatt végül elektromos hajtásláncot álmodtak alá, így született meg a Taycan – a Vision Turismo pedig ennek a folyamatnak egy korai fázisába enged bepillantást.

Porsche 919 Street (2017)

Vigyük el a Le Mans-i versenyautók vezetési élményét az átlagemberekhez – ez a szándék motiválta a 919 Street alkotóit. Neve ellenére nem utcai modell, hanem pályanapokra szánt, versenytechnológiát alkalmazó örömforrás. Végül azért nem valósult meg, mert a Porsche rájött: a versenytechnológia működtetéséhez egy komplett csapat kell – így a 919 Street megmaradt hatalmas agyagmakettnek.

Porsche Vision Renndienst (2018)

A Porsche jelenleg szabadidőjárműveivel és Gran Turismo modellcsaládjával szolgálja ki a családos vevők igényeit. Van azonban más lehetőség is: ez a busz a vezető mellett öt utast szállíthat. A kormánykerék középre került, a hajtás tisztán elektromos.

Porsche Vision Spyder (2019)

Motor és futómű nélkül is meggyőző volt ez a makett, amelyet James Dean legendás sportautója, a Porsche 550 Spyder ihletett. Középmotoros, minimalista autó lehetett volna.

Porsche Vision E (2019)

Hogyan lehet a Forma-E tapasztalatait és technológiáit minél közvetlenebb módon hasznosítani a közúton? A Porsche 99X Electric versenyautó nyomán készült Vision E tanulmány radikális, együléses, 800 voltos sportkocsi, amely uralhatná a pályanapokat – és egy napon talán a közútra is kimerészkedhetne. Egyelőre azonban nem több épített makettnél.

Porsche Vision 918 RS (2019)

Ma még nem tudhatjuk, száz év múlva mire emlékezik az emberiség napjaink autóiparából. A Porsche 918 Spyder azonban aligha merül feledésbe: a hibrid sportautó volt az első olyan utcai modell, amely elsőként ment körbe 7 percnél gyorsabban a Nordschleifén. Sokak szemében bűn, hogy fejlesztése nem folytatódott – hiszen mondjuk akár az itt látható maketthez hasonló szupersportkocsi is születhetett volna belőle.

Porsche Vision 920 (2019)