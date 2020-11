Még az utolsó szakasz rajtja előtt is magyar dobogóban reménykedtek a Rally Hungary koronavírus-korlátozásoktól gyötört nézői. Herczig Norbert messze az idei legjobb versenyét futotta az ERC-ben: szakaszról szakaszra lopakodott egyre feljebb az összetett ranglistán – pedig a viadal szombati nyitónapján két lassú defektet, meg egy „rendeset” is beszedett. Tavaly négy defekt húzta keresztül a korábbi négyszeres magyar bajnok számításait, de Herczig a szombaton elégedetten térhetett pihenőre.

Andreas Mikkelsen szinte végig uralta a második alkalommal megrendezett magyar Eb-futamot. A Rabócsiringen rendezett péntek esti prológon a norvég még kikapott a lengyel Miko Marczyktól, a második gyorson pedig a bajnokságban vezető Alekszej Lukjanyuk csapott oda a norvégnak. Aztán Mikkelsen a következő nyolc gyorsaságiból hatot behúzott, kétséget sem hagyva afelől, hogy nyerni jött Nyíregyházára. Ez sikerült is, ami után fülig érő szájjal mondta az eredményhirdetéskor, hogy „az idén eddig veretlen vagyok!”.

„Régóta nem versenyeztem, csak teszteltem (Mikkelsen a Pirelli gyári tesztpilótája lett 2020-ban – a szerk.), és az utóbbi években nem igazán mentem jól aszfalton. Talán voltak, akik szerint nem is tudok aszfalton menni, ezért különösen örülök, hogy most megmutattam az ellenkezőjét” – áradozott a korábbi WRC-menő. Mikkelsen köszönetet mondott magyar csapatának, a Topp-Carsnak is, amely „hibátlan autót” adott alá. „Már 2017-ben kipróbáltam a Škoda Fabiát, és már akkor is imádtam, de azóta csak javítottak rajta. A raliban minden a magabiztosságon múlik, és egész hétvégén remekül éreztem magam az autóban. Taktikusan vezettem, nem vállaltam túlzott kockázatot és még így is gyorsak voltunk – nagyon elégedett vagyok” – nyilatkozta a korábbi IRC-bajnok.

Egyetlen komoly riválisa, a gyors (de a sárfelhordásos magyar pályákra és szervezőkre pikkelő) orosz, Alekszej Lukjanyuk hamar kiszállt az éles versenyből. Navigátora, Dmitrij Jeremejev hibájából öt perccel korábban érkeztek a hatodik szakasz rajtjához, ami ugyanekkora büntetést vont maga után. A derék Alekszej most rájött, hogy előbb talán a saját portáján kellene rendet tennie… (Az orsz páros tavaly és idén erősen bírálta a magyar verseny pályáit, az útminőséget – a szerk.) Lukjanyuk ezután nagyot hajrázott, összesen négy gyorsaságit nyert, ezzel visszakapaszkodott a pontszerző 13. helyre.

Két fiatal tehetség is letette a névjegyét a „nagyok” között a Rally Hungary-n. Oliver Solberg, a 2003-as világbajnok Petter fia szinte lubickolt a vizes falevelekkel és helyenként sárral betakart zempléni aszfaltutakon, amelyeket a Monte-Carlo rali kanyargós, technikás szakaszaihoz hasonlított. Néhány kisebb hiba és defektek után Oliver is kivágta a magas cét, a kilencedik helyről visszakapaszkodott negyediknek, és ha csak egy szakasszal tovább tart a verseny, elcsípte volna Efrén Lllarenát is. A juniorbajnoki címvédő spanyol azonban a végén már beosztással vezetett, és – Herczig drámájának köszönhetően – megszerezte élete első dobogóját az ERC-mezőnyben.

Ha abszolútban nem is jött össze, azért nem maradtunk magyar siker nélkül a Rally Hungary-n. Ifjabb Érdi Tibor fölényesen, több mint 6 perccel verte az olasz Zelindo Melegarit a kétkerékhajtásúak csatájában. Érdiék ezzel Lettország és Portugália után harmadszor is az ERC2-es dobogó tetejére állhattak, ráadásul hazai közönség előtt hoztak 100 százalékos teljesítményt.

A II. Rally Hungary végeredménye

16 gyorsasági szakasz = 191,06 km. Össztáv: 956 km

Andreas Mikkelsen/Ola Floene (norvég) Škoda Fabia Rally2 Evo 1:48:31,1 óra Grégoire Munster/Louis Louka (luxemburgi) Hyundai i20 R5 +1:32,2 p.h. Efrén Llarena/Sara Fernández (spanyol) Citroën C3 R5 +2:00,3 p.h. Oliver Solberg/Aaron Johnston (svéd, ír) Škoda Fabia Rally2 Evo +2:04,8 p.h. Niki Mayr-Melnhof/Poldi Welsersheim (osztrák) Ford Fiesta R5 Mk.II +2:08,2 p.h. Herczig Norbert/Ferencz Ramón (magyar) Volkswagen Polo GTi R5 +2:31,4 p.h.

…11. Hadik András/Kertész Krisztián (magyar) Ford Fiesta R5 Mk.II +4:13,6 p.h.

Az Európa-bajnokság állása (nem hivatalos):

Lukjanyuk (orosz) 113 pont Solberg (svéd) 86 p. Munster (luxemburgi) 82 p.