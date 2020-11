2019-ben kupé karosszériával mutatkozott be a Ferrari legújabb V8-as modellje, az SF90 Stradale. Ám, ahogy elődei, úgy a legfrissebb középmotoros sportkocsiból is készül majd nyitható tetős változat is. Korábban is lehetett már látni kémfotókat egy SF90-ről, de a mostaniak biztosabban jelzik a Spider érkezését.

Miközben a képeken szereplő autó karosszériája hagyományos álcázó fóliát kapott, a tetőt egy sokkal „speciálisabb” elemmel rejtették el az olasz szakemberek. Leterítették egy vörös posztóval.

Így továbbra sem tudni biztosan, milyen tetőt kaphat a nyitható tetős változat. Klasszikusan, vászonból készültet, ahogy újabban látható ez a prémium gyártóknál, vagy a legutóbbi nyitott Ferrari modellekhez hasonlóan, fémet mozgat majd a hidraulika.