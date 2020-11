Ez most is így lesz: a 110-es Station Wagon (azaz hosszú tengelytáv, zárt karosszéria) orrába a Jaguar Land Rover 5,0 literes, kompresszoros V8-as kivégző különítménye kerül, 575 lóerővel.

Az autóba négy sportülést szerelnek be, a kényelmi funkciók kimerülnek a klímaberendezésben, lesz viszont masszív bukókeret – az iszonyatos teljesítmény mellett ez létszükségletnek hangzik, még akkor is, ha a cég többször is kihangsúlyozta, hogy az új modell a Defender formavilágát örökli meg – valójában ugyanis a Bowler saját CSP alvázára szerelik majd (innen jön a hivatalos CSP 575 elnevezés is), így terepralikon edzett, fejlett futóművet kap.

A 2021-től, erősen korlátozott darabszámban készülő autó nem lesz olcsó, az indulóárat 200 ezer fontra, azaz jó 80 millió forintra teszik.