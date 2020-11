Michael ’Air’ Jordan vagyona meghaladja az egymilliárd dollárt. Nincs a világon semmi, amit ne engedhetne meg magának – és most úgy döntött, hogy gyerekkori rajongásának teret adva alapít egy versenyistállót. A sztori még szeptemberben kezdődött, amikor Denny Hamlin aktív autóversenyzővel tréfából elkezdtek arról beszélgetni, hogy kellene csinálni egy saját csapatot. És lőn.

Először csak annyit tudtunk, hogy a csapat pilótája Bubba Wallace lesz, a NASCAR jelenlegi egyetlen, történelmileg pedig egyik legsikeresebb afroamerikai versenyzője. Aztán az is kiderült, hogy a csapat neve 23XI lesz – ebből a 23 Jordan örökös mezszáma volt, a 11 pedig Hamlin rendes rajtszáma. Időközben szakmai partnert is találtak a Joe Gibbs Racing személyében, akik nem csak Hamlin kenyéradó gazdái, hanem a széria legnagyobb Toyota-istállója is (a bajnokságban induló öt autóból négyet ők futtatnak).