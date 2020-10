Ronnie Fieg még 13 évesen kezdett el dolgozni unokatestvére cipőboltjában, ahol egyre feljebb lépkedett a ranglétrán. Közben számos sportcipőmárkát kezdett behozni az áruházlánc számára, köztük az Asicset. Ők voltak azok, akik felkérték, hogy tervezzen nekik három pár cipőt, melyekből aztán egyenként 252 darabos sorozatot hoztak ki. A cipők szerepeltek a The Wall Street Journal címlapján és ez akkora érdeklődést váltott ki, hogy egy nap alatt mind elkelt.

2011-ben nyitotta meg első saját Kith üzletét New Yorkban, aztán a Brooklynban lévő boltot egy újabb követte Manhattanban és így lett egyre népszerűbb a leghíresebb márkákkal dolgozó Ronnie Fieg. Ma már nem csak cipőket, de különböző ruhadarabokat és még reggeli gabonapelyhet meg fagyit is árulnak. Ehhez csatlakozott a BMW is, akiknek ruhakollekciót és limitált szériás M4 Competitiont tervezett.