Azt már korábban is lehetett, tudni, hogy a PSA eladja tulajdonrészét abban a csehországi gyárban, ahol a Citroën C1 / Peugeot 108 páros készül, most viszont arról is döntés született, hogy beszüntetik a városi miniautók forgalmazását.

Egyelőre nem tudni, hogy mikortól szedik ki a kínálatból a típusokat, az viszont biztos, hogy az A-szegmens, azaz a városi minik kategóriája, évek óta küzd a vásárlók érdektelenségével.

A döntés hátterében az lehet, hogy küszöbön áll a PSA-FCA fúzió, márpedig az utóbbi vezérmárkája, a Fiat nem csak piacvezető a miniautók között, hanem gyakorlatilag ez az egyetlen kompetenciája – a márka túlélése tehát a tét, és a Fiat 500 / Panda páros sokkal sikeresebb, mint a C1 / 108 duó (vagy mint bármi más a szegmensben.)

Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a jövőben ne lehetne ismét miniautója a PSA-nak, sőt: a két konszern házasságából létrejövő autós szuperhatalom a PSA CMP padlólemezére alapozva fogja kifejleszteni a városi miniautók következő generációját.