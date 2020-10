A Rolls-Royce még a koronavírus első hulláma idején, a globális karantén bevezetésekor hirdette meg globális gyermekrajz-pályázatát, amelyben megkötések nélkül várták a legkisebb tervezők ötleteit, elképzeléseit.

Több mint ötezer pályázatot néztek át, és végül több kategóriában hirdettek győzteseket. A négy fődíj győztesének jutalma, hogy egy szép napon másodmagukkal Rolls-Royce-szal gurulhatnak iskolába, elképzelésükről (további három rajzoló terveivel egyetemben) pedig az autógyár saját tervezői készítettek profi fantáziarajzot.

A különböző kategóriák győzteseit alább találhatod:

Technológiai fődíj

Rolls-Royce Bluebird II (Chenyang, 13 éves, Kína)

Környezetvédelmi fődíj

Rolls-Royce Capsule (Saya, 6 éves, Japán)

Fantázia fődíj

Rolls-Royce Turtle Car (Florian, 16 éves, Franciaország)

Élmény fődíj

Rolls-Royce Glow (Léna, 11 éves, Magyarország)

Különdíjak

Rolls-Royce Bolt (Declan, 10 éves, Egyesült Királyság)

Rolls-Royce Prosperity (Tim, 9 éves, Németország)

Rolls-Royce House of Esperanto (Alisa, 6 éves, Oroszország)

Egyesült Királyság Különdíj

Bumblebee 5000 (Sofia, 11 éves, Egyesült Királyság)

A Vezess.hu pályázói

Megkértük olvasóinkat, hogy ne csak a Rolls-Royce-nak, hanem nekünk is küldjék el gyermekeik munkáit. Végül két ifjú olvasónktól kaptunk pályázatot, egyikük részletes leírást is mellékelt autójához. Habár ezúttal nem nyertek, azt üzenjük nekik – és persze Lénának is! -, hogy ne adják fel álmaikat, rajzoljanak, tervezzenek, alkossanak, és váljanak azzá, amivé válni szeretnének. Ha pedig ennek köze lesz az autóiparhoz, várjuk jelentkezésüket pár év múlva!

Jázon Efraim, 9 éves, Magyarország

Ádám, 12 éves, Magyarország