Tehát szélsőséges esetben előfordulhat, hogy ha egy versenyző rosszul taktikázik, plusz defektet is kap, az utolsó körre pedig leesik az eső, akkor nem tehet fel esőgumit. Így nem is olyan egyszerű kiválasztani a megfelelő gumikat, mint ahogy azt az ember gondolná a pálya széléről.

„Az ORB és az ORC összkerékhajtású autói esetében a maximálisan felhasználható gumiabroncs-mennyiség 14 db, beleértve mindenféle mintázatot és keveréket. Az ORB és az ORC 2WD, illetve a Rally2 autói esetében pedig 10 db a megengedett mennyiség. Ez azért fontos, mert ha leesik az eső, akkor az esőgumik is beletartoznak ebbe a mennyiségbe, sőt, a versenyen használt pótkerekek is. A Peugeot Kupa esetében 8 db-ot lehet felhasználni, és aki esetleg nem jól taktikázik, az rögtön ellő 6 gumit már az első körben” – tartott ismertetőt a hazai raliban alkalmazott gumiszabályról Mezey Tamás, a Pirelli versenyabroncsok magyarországi forgalmazójának vezetője.

„Pontosan. A peugeot kupások ráadásul még hátrányban is vannak, hiszen akik indulnak a 208-as mezőnyben, azoknak az eredménye beleszámít az RC4 kategóriába is, de ott vannak olyan résztvevők is, mint Strider Zoli, aki ugyan Peugeot-val megy, de nem nevezett be a Kupába, így ő már 10 db abroncsot használhat fel, szemben a Kupa résztvevőivel, akik csak nyolcat” – tette hozzá az Autogumiplaza.hu vezetője.

Ez tiszta, de mi történik akkor, ha a pilóta rögtön a futam elején kiválaszt 6 db gumit, de a két pótkerékkel egy centit sem megy az adott futamon? A fel nem használt abroncs sem cserélhető egy másik keverékre?

„Nem. Amikor a versenyző kimegy az adott kör szervizparkjából, akkor van egy gumijelölő zóna. Ott a rajtszámához hozzárendelik azt az autón lévő négy és az utastérben lévő egy vagy két pótkereket. Onnantól kezdve az használatban lévő abroncsnak minősül, függetlenül, attól, hogy azt a pótkereket felhasználta-e a versenyző, vagy sem.”

Ez a gyakorlat nagyon hasonlít az Forma-1-re, ahol a csapatok a futamok előtt leadják, hogy miből mennyi keveréket fognak felhasználni az adott versenyhétvégén.

„Majdnem olyan, de inkább az ERC-hez hasonlítanám, mert egy Forma-1-ben a versenyeket megelőzően maga a Pirelli jelöli ki azt a három keveréket, amiből a csapatok választhatnak, de limitálva van a szettek mennyisége, egész pontosan 13 garnitúrát használhatnak a három nap alatt, ráadásul ebből kettőt a Pirelli szab meg mindenkinek egységesen. A rali-Eb-n 18 db a felhasználható gumiabroncs-mennyiség az összkerekes, és 14 db a kétkerekes autóknál. Könnyítés az ERC-n és a magyar bajnokságban is, hogy nem kell előre megmondania a csapatnak, hogy milyen abroncsot akarnak majd felhasználni, szemben az F1-gyel, ahol ezt előre le kell adni.”

A gumiszabályt hivatalosan a tavalyi évben vezette be a hazai szövetség. Ennek oka a költségcsökkentés, vagy csak a nemzetközi trendet követték a komisszárok?

„Jó pár éve mondjuk az RSB-nek, hogy ugyan magunk ellen beszélünk, de egy 140 km-es össztáv esetében teljesen irreális az, hogy minden körben lehet gumit cserélni. Életszerűtlen, hogy 28 km után egy versenyző lecserélje a gumiabroncsait. Ezt próbáltuk meg valamilyen szintig szabályozott keretek közé szoríttatni az RSB-vel és ezért tettük azt a javaslatot, hogy határozzák meg a futamonként maximálisan felhasználható gumiabroncs mennyiséget. Ez természetesen kisebb költségeket ró a csapatokra és nem fog előfordulni az, ami pár éve esett meg, hogy egy versenyző több mint 20 db gumiabroncsot használt fel, egy 140 gyorsasági km-es verseny alatt. Ez teljesen irreális. Gondoljunk csak bele, egy ERC-t meg lehet csinálni 18-ból, ami 200 km felett van. Tehát korábban a nagyobb költségvetéssel rendelkező csapatok könnyedén megtehették azt, hogy minden körre feldobálták az új gumikat, ez a szabály azonban sokkal egyenlőbb feltételeket teremt a versenyzők számára. Természetesen azt hozzá kell tenni, hogy minden szabály annyit ér, amennyit betartatnak belőle.”

Az előírás tehát egyértelmű, de mi történik akkor, ha valaki többet használ fel, mint a megadott gumiabroncs mennyiség?

„Abban az esetben, ha valaki túllépi a 14, 10, 8 darabot, akkor 20 másodperc büntetést kap, gumiabroncsonként. Még az is elképzelhető, hogy egy pilóta taktikai okokból tudatosan túllépi a felhasználható mennyiséget, belekalkulálja a versenyébe a büntetést is, mert tudja, hogy adott esetben 40 másodperc veszteséggel ezzel is hozza majd a versenyt. Egyébként a mezőnynek átlagosan négy keverék áll a rendelkezésére, és ebben már benne van a vizes gumi is. A nagy kategóriák, a 18 collos kereket használók pedig 4 száraz és egy vizes felületre való abroncsból tudnak választani. Egy apró kivétel van, az pedig a prológ, mert az ott használt gumik nem számítanak bele a felhasználható mennyiségbe, és akár utcai abronccsal is lehet indulni, viszont márkaazonosnak, azaz Pirellinek, vagy Hankooknak kell lennie.”

A jelenlegi Vértes, korábbi Székesfehérvár Rally-n az első versenynap évekig egy városi Super Speciallal zárult, ami ugyan a verseny része, de nem számított bele a verseny végeredményébe. Mi a helyzet az ilyen szakaszokkal?

„A Super Special szakasz a verseny része, így a gumiszabály is vonatkozik rá, tehát az ott használt abroncsok is beleszámítanak a felhasználható maximum gumiabroncs mennyiségbe.”

A Peugeot Kupa 8 abroncsos megkötését kifejezetten nevelő célzattal találták ki a szabályalkotók.

„A 208 Rally Cup Hungary-t úgy kezeljük Tagai Tamással és Balkányi Györggyel karöltve, mint egy tehetséggondozó programot. A versenyzők esetében is próbáljuk azt erősíteni, hogy nem csak nagyon jól kell nyomni a gázt, valamint nem elég ügyesnek lenni a vezetésben, hanem a technikát és a gumiabroncsot is be kell tudni osztani. A Forma1-ben, a Rali VB-n és az EB-n is nagy szerepet játszik az abroncsok menedzselése futam közben. Sokszor megkapjuk, hogy hátrányban vannak a 8 darabbal, illetve jön a kérdés, hogy mi van, ha esni fog? Tudjuk, hogy harcolni szeretnének a kategória győzelemért is, nem csak a Kupa első helyéért, de meg kell tanulniuk előre gondolkozni. Kalkulálniuk kell azzal, hogy figyeljék az időjárást, hogy miként változnak a külső körülmények és a pályák. Ebben is segítünk nekik, mert a Peugeot részéről ott van Ifj. Tóth János, Janika, tőlünk pedig Dávid Péter (Pedro) látja el tanácsokkal a srácokat. Pedro kifejezetten a Pirelli alkalmazottja, Janikával kint van a gyorsok végén, megnézik a pályákat, végig ott állnak a háttérben. Csak ismételni tudom magam, mindenben segítünk a Peugeotos srácoknak, viszont nekik kell megtanulni beosztani a 8 db abroncsot és adott esetben olyan keveréket választani, ami kitart a verseny végéig, de meg lehet csinálni!”

A jó tanács egy érdekes dolog, mert mindenki szívesen adja, de csak kevesen fogadják meg azt. Vajon ez a tétel igaz az abroncsválasztásra is?

„Majdnem minden körnél egyeztetünk a versenyzők jelentős részével, hogy mi az, amit gondolunk és mit látunk. Az egy dolog, hogy a versenyzők mit fogadnak meg az útmutatásainkból, de ezt ki is szoktuk emelni, hogy mi alapvetően csak javaslatot tudunk tenni arra vonatkozóan, hogy a tőlük kapott információk alapján melyik gumiabroncs, mire képes. De! A döntést nem nekünk kell meghozni és az abroncsok helyes menedzselése is a párosok feladata verseny közben.”