Ebben a galériában a BMW M4 Competition közúti képeit találod (kattints a további képekért!)

BMW M3

(M3 Competition) BMW M4

(M4 Competition) Méretek H x Sz x M

(mm) 4794 x 1903 x 1433 4794 x 1887 x 1393 Tengelytáv (mm) 2857 2857 Csomagtartó

térfogata (l) 480 440 Abroncsméret (e/h) 275/40 ZR18

285/35 ZR19 275/40 ZR18

285/35 ZR19 Menetkész tömeg,

sofőr nélkül (kg) 1705 (1730) 1700 (1725) Max. terhelhetőség (kg) 505 (480) 455 (430) Közegellenállási

együttható (Cw) 0,33 0,34

Részletfotókon a BMW M3 és M4 modellpáros (kattints a további képekért!)

BMW M3

(M3 Competition) BMW M4

(M4 Competition) Motor Lökettérfogat

(cm3) 2993 2993 Max teljesítmény

(LE / ford) 480/6250

(510/6250-7200) 480/6250

(510/6250-7200) Max forgató-

nyomaték

(LE / ford) 550/2650-6130

(650/2750-5500) 550/2650-6130

(650/2750-5500) Üzemanyag-

fogyasztás (l/100km) 10,8 (10,2) 10,8 (10,2) CO2-kibocsátás

(g/km) 248 (234) 248 (234)

A kéziváltós, hátsókerékhajtású BMW M3 otthonosan mozog a versenypályán (kattints a további képekért!)

BMW M3

(M3 Competition) BMW M4

(M4 Competition) Menetdinamika 0-100 km/óra

gyorsulás

(mp) 4,2 (3,9) 4,2 (3,9) 0-200 km/óra

gyorsulás

(mp) 13,7 (12,5) 13,7 (12,5) 80-120 km/óra

gyorsulás, 4. fokozat (mp) 4,1 (2,6) 4,1 (2,6) 80-120 km/óra

gyorsulás, 5. fokozat (mp) 5,6 (3,4) 5,6 (3,4) Végsebesség (km/óra) 250 (290) 250 (290)

BMW M4 (kattints a további képekért!)

Az elöl-hátul komoly merevítésekkel bekötött futómű adaptív lengéscsillapítású, a fékrendszeren kétféle pedálérzet állítható, az M Servotronic kormánymű változó áttételű. A menetstabilizáló rendszer alapfelszerelésként kínálja az M Dynamic üzemmódot, amely az autó kontrollált megcsúsztatását teszi lehetővé, hadd kopjanak az elsőknél nagyobbra méretezett hátsó abroncsok.

Szénszálas csomag nélkül ilyen decensen mutat a BMW M3 / M4 páros vezetői környezete... (kattints a további belső képekért!)

A tetőlemez mind a négy modellnél karbon kompozitból készült, de ehhez nem kérhető napfénytető: ha ilyet szeretnénk, acéllemez tetőt kapunk. Opciós csomagban további karosszériaelemek is rendelhetők szénszálas műanyagból. Kérhetők karbonvázas kagylóülések is; ezek nem csupán világító logós fejtámlákat kínálnak, hanem a többpontos versenyövek bekötésének lehetőségét is. Nem csak ez jó ötlet azoknak, akik pályanapokon szeretnék használni autójukat, hanem a vadonatúj M Drive Professional rendszer is, amely tíz fokozatban állítható kerékcsúszás-szabályozást, valamint M driftelemző és M köridőmérő funkciókat is tartalmaz. Ha megrendeljük ezt az opciót, a középkonzoli M üzemmódválasztó a közúti és sport beállítások mellett a pályabeállítás lehetőségét is felkínálja – ezek mind teljes körűen testre szabhatók.

Rögtön változik a kép, ha a tömegkönnyítésre szavazunk (kattints a további belső képekért!)

A tömegcsökkentés megszállottjai választhatják az új M Race Track csomagot, karbon-kerámia fékekkel, könnyített keréktárcsákkal (akár semi-slick gumikkal szerelve) és a már említett M Carbon kagylóülésekkel.

Egységesen alapfelszerelés a teljes LED-es fényszóró, amely a későbbiekben adaptív lézeres fényszórókkal lesz kiváltható. A teljes körű vezetőtámogató funkciók között külön említést érdemel a vészhelyzeti sáv asszisztens, amely dugó esetén a sáv szélén tartja az autót, szabad utat tartva fenn az esetleg érkező mentők számára – ezt számos további félautonóm vezetési funkció egészíti ki.

Minden esetben kétszer kettes a kipufogóvég (további részletfotókért kattints!)

Érdekes lehetőség az akár 40 perces felvétel rögzítésére alkalmas M Drive recorder, amit elvileg pályanapra fejlesztett ki a BMW, hogy rögzíthessük vele a látványos manővereket, de nyilván a forgalomban is jól jöhet egy-egy kritikus helyzetben.

A korábbinál 70 százalékkal nagyobb head-up kijelzőn M-specifikus információk jeleníthetők meg, a váltófényeket és a többszínű fordulatszám-kijelzőt is beleértve.