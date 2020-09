A #RaceToCare adománygyűjtő kampány céljául a 100 ezer eurós álomhatárt tűzték ki, ehhez pedig a versenyzők és a részvényesek segítségét is kéri a promóter.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) #PurposeDriven kampányát támogatva saját jótékonysági kezdeményezést jelentett be a sorozat promótere. Az Eurosport Events minden egyes időmérő edzésen és versenyen, a teljes szezonra nevezett pilóták által megtett kilométer után egy eurót adományoz azon országok egészségügyi dolgozóinak, ahol idén megfordul a bajnokság – vagyis Belgium és Magyarország mellett Németország, Olaszország, Spanyolország és Szlovákia is érintett.

„Úgy éreztük, nem térhetünk vissza anélkül, hogy ne tettünk volna valamit azokért, akik elkötelezettek a COVID-19 elleni harcban, és akik nélkül nemzetközi autósport-események sem lennének.”

A zolderi szezonnyitót zárt kapuk mögött rendezik – a hivatalos stábot leszámítva még a média munkatársait sem engedik be –, ahogyan ez a soron következő helyszínek esetében is elképzelhető, noha Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a héten arról beszélt, az a forgatókönyv is fennáll, hogy 5000 néző jelenletében rendezzék meg a WTCR és a kamion-Eb közös hétvégéjét.

A WTCR programja már pénteken kezdetét vette, az időmérő edzést szombaton 14:00-tól, a vasárnapi versenyeket pedig 10:30-as és 14:15-ös kezdéssel rendezik meg. Négy magyar versenyző (Michelisz Norbert, Tassi Attila, Boldizs Bence, Kismarty-Lechner Gábor) és a Zengő Motorsport is ott van az állandó jelleggel 20 főt felvonultató mezőnyben, idén az időmérőket és a versenyeket az Eurosport és a Sport TV is élőben közvetíti.