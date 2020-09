Nagyjából 25%-kal kevesebb új személyautó fogyott Magyarországon 2020 első nyolc hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában – derült ki a Suzuki keddi sajtótájékoztatóján. A márka előadásából az is kiderült, hogy már az év elejei nehezebben indult a szokásosnál. Mivel a 2019 év végén szinte minden autójukat értékesítették a kereskedők, nem volt mit eladni. Márciusra normalizálódott az értékesítés, amit a koronavírus miatt intézkedések újra leromboltak áprilisra-májusra, az emberek eltűntek a szalonokból, miközben az esztergomi gyár is leállt.

Továbbra is az említett négy autóra épít a márka, amely annak érdekében, hogy a 2020-ban bevezetett új környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfeleljen a Suzuki flottája, az egész kínálatát hibridizálta. A kisebb modelleknél 12 V-os, a nagyobbaknál 48 V-os mild-hibrid megoldással készülnek. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Swiftre és az Ignisre is kiterjesztik a 3+7 év garanciát, ami a hazai gyártású modelleknél már megvan. A garancia a motorra, sebességváltóra és a hibrid rendszerekre is érvényes.

A terv szerint a hazai gyártású autók adják az idei értékesítés 90 százalékát, ebből a Vitara 45%, S-Cross 44%, Swift 7%, Ignis 3%. Év végre az eredetileg tervezett 20 000 helyett 15 000 autót tudnak majd eladni. A reményeik szerint jó esetben összességében 131 000 új személyautót értékesíthetnek a hazai piacon az autógyártók.

„A Suzuki mindig is arról volt híres, hogy a privát értékesítésre koncentrál, elsősorban ott próbálunk elsők lenni” – tette hozzá Tóth Péter. Augusztusban e tekintetben már visszatért az élre a Suzuki.

A sajtótájékoztató legérdekesebb része egy még „titkos” projekt megszellőztetése volt. A részletek felfedése nélkül annyit lehet róla tudni, hogy a Suzuki új pénzügyi tervvel áll elő hamarosan, amelynek célja, hogy a vevők ne tulajdonolják, hanem béreljék a járművet. Jelenleg a – nagy arányban lévő – privát vevők csak idős korukra tudnak annyi pénzt összerakni, hogy új autót vásároljanak.

A bérlés előnyben részesítésével fiatalítani szeretnék a vásárlók korát, illetve megteremteni a kereskedők számára egy jó használtautó-kínálatot, amelyekből jelenleg is sokat adnak el.

Amíg ez kiderül, addig is hibridekre koncentrál a márka. „A márkakereskedőinktől és a piackutatási adatokból érkező visszajelzések alapján a hibridek fogadtatása jó a fogyasztók körében. Célunk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a hibrid hajtást”– mondta el Hársfalvi János, a Magyar Suzuki Zrt. marketingvezetője.