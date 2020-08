Rövid hatótávolságú, interaktív mozgásérzékelős eszköz engedélyeztetéséért fordult a Szövetségi Kommunikációs Bizottsághoz (FCC) a Tesla, ami nem csak a lopásgátló rendszerek fellendítésére is alkalmas, de azt is megakadályozza, hogy a nyári kánikulában a forró autóban felejtsük a gyerekeket – írja a Reuters.

A kaliforniai autógyártó megoldásához ún. mmWave-szenzorokat használna, ám ez engedélyköteles, akárcsak az, hogy ezek a jelenleg hatályban lévő szabályokban megengedettnél nagyobb teljesítményszinten üzemeljen. Négy adó- és három vételi antennát hasznosítana, amiket egy radar előlapi egység működtetne.

Több szempontból is előnyösebb a Tesla jóváhagyásra váró, radartechnológiás rendszere, mint a kamera alapú vagy az ülésbe épített érzékelők. A szisztéma ugyanis mélységérzékelésre is képes lenne, azaz vékonyabb anyagokon is átlátna, tehát a takaró alá rejtőző gyereket is észlelné.