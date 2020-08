Tavaly decemberben jelentette be az Alfa Romeo, illetve a Giulietta TCR-eket futtató csapat, a Team Mulsanne és az azt támogató Romeo Ferraris, hogy kiszállnak a túraautó-világkupából, és az elektromos TCR-projektre helyezik a hangsúlyt.

A koronavírus-járvány azonban a WTCR-ben is átírt mindent: a pandémia gazdasági hatásaira reagálva számos költségcsökkentő intézkedést vezettek be, továbbá a bajnokság is Európában marad, így a kisebb büdzséből gazdálkodó csapatok és gyártók számára újra vonzóvá vált a sorozat.

Hogy a mezőnyt is feltöltsék, augusztus 14-éig kitolták a nevezési határidőt, ám a nevezés második szakaszában már csak egyautós csapatokat lehetett regisztrálni. Ezt kihasználva, még ha csak egy Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR-rel, de visszatér a Team Mulsanne a magyar résztvevőkben annál inkább bővelkedő mezőnyben.