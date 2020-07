1. Ha teheted, kerüld el a csúcsforgalmi időszakokat! A legtöbben pénteken délután és szombat délelőtt indulnak el a főváros irányából, és vasárnap este, hétfőn reggel érkeznek vissza. Hétfőn ráadásul a kamionstop után jelentős a teherfogalom is. Ezekben az időszakokban egy kisebb koccanás is elegendő a jelentős torlódás kialakulásához.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól meghatározható, hogy mely időszakokban használják a Balaton és a Velencei-tó felé autózók az M7-es autópályát. Pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapest irányából. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

Olvass tovább

2. Közvetlenül indulás előtt informálódj az aktuális forgalmi helyzetről az interneten. Vagy használj online navigációs szoftvereket, közösségi autós alkalmazásokat.

3. Ha az autópályán jelentős torlódás van – például baleset miatt –, érdemes kerülőutat választani. Igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-es autópályára például a 62-es, 64-es főutakon keresztül. A Balaton északi partjára tartóknak Székesfehérvártól a 8-as főút is opció.

4. Az M7-es autópályához kapcsolódóan tavaly ősszel elkészült a 710-es főút bekötése, amely gyorsabb és biztonságosabb eljutást biztosít az északi part irányába.

5. Ne felejtsd el, hogy az M7-es autópálya Székesfehérvártól Budapestig, a főváros felé vezető oldalon háromsávos, de a külső sávot alig-alig használják az autósok, pedig ezzel csökkenteni lehetne a nagyobb torlódásokat. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten jobbra tartási kötelezettség van, erre sűrűn kihelyezett táblák is felhívják a figyelmet. Ha ezt sikerülne betartani, akkor az autópálya kapacitása sokkal egyenletesebb lenne, így a torlódások nagysága is érdemben mérsékelhető.

6. Hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal indulj útnak, legyen a kocsiban ásványvíz, frissítő, ha például egy baleset miatt torlódás alakulna ki vagy útzár lépne életbe.

7. Erős forgalomban különösen figyelj a követési távolság betartására! Ezt a sebesség függvényében válaszd meg, ha két másodperccel követed az előtted haladót, akkor váratlan esetben is időben meg tudsz állni.

8. Ha torlódást, a járműoszlop jelentős lassulását észleled, akkor a fokozatos fékezés mellett kapcsolj vészvillogót, ezzel figyelmezteted a mögötted érkezőket.

9. Ha eltéveszted a lehajtót vagy huzamosabb ideig kell állnod a pályán, semmiképpen se fordulj vissza, ne tolass. Az ilyen manőverek életveszélyesek és természetesen szabálytalanok is!

10. Torlódásban segítsd a mentésben részt vevő járművek előre jutását a külső forgalmi sávban jobbra, a belső forgalmi sávban balra húzódással (biztonsági folyosó kialakítása).

11. A leállósávot csak és kizárólag műszaki meghibásodás esetén használd, tilos haladni rajta, ha a forgalom megáll vagy lépésben halad.

12. Ha műszaki okból megállásra kényszerülsz vagy balesetet szenvedsz, a gépjármű utasainak tanácsos haladéktalanul a szalagkorlát mögé húzódni.

13. Ha baleset helyszíne mellett gurulsz el, és már nincs szükség segítségnyújtásra, ne „bámészkodj”, sok esetben emiatt is jelentősen lelassulhat a forgalom, akár a szemközti oldalon is, ami újabb balesetveszélyes szituációkat eredményezhet.

14. A nyári időszakban többször előfordulnak záporok, zivatarok, ilyenkor egyes esetekben nagyobb mennyiségű csapadék kerül hirtelen a burkolatra, ezzel egy időben a látótávolság is váratlanul nagy mértékben csökkenhet. Fontos, hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelően válaszd meg a sebességet. A vizes útfelület és a lecsökkent látótávolság nagyobb odafigyelést és a sebesség csökkentését igényelheti.