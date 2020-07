A J.D. Power autópiaci elemző szervezet először tavaly nézte meg, hogy az új autókat vásárló ügyfelek milyen típusú gépkocsit számíttatnak be a kereskedésben: ha ugyanolyat, mint amilyet vesznek, akkor hűséges kliensnek számítanak.

A listát idén is összeállították, külön mérve a tömegpiaci és a prémium márkákat. Érdekes, hogy az utóbbiaknál még a legerősebb márka, a Lexus is csak 48%-ban köszönthet visszatérő vevőket – szemben a tömegpiaci márkákkal, ahol a listát vezető Subaru 60 százalékot is meghaladó mértékben képes megtartani az ügyfeleket.

A rangsor egyébként minimálisan változott csak a tavalyihoz képest; a legtöbb márka pedig javítani is tudott. Pont a Subaru egyébként nem, így a második helyen nagyon feljött a nyakára a Toyota, míg a prémium márkáknál a második helyezett Mercedes-Benz sokkal többet erősített, mint a Lexus, így ott is csökkent a japán márka előnye.