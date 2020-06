Az országban lezúdult esők komoly nehézségeket okoztak a közlekedésben az elmúlt napokban. Minden autósnak érdemes tudnia, hogy ilyen időjárási viszonyok között az autók is komoly veszélyben vannak.

Ha a lehulló csapadék mennyisége a tengelyek magasságáig ér, akkor az autó gond nélkül átvészeli a vízben történő haladást, de ha ennél feljebb, akkor már komolyabb problémák jelentkezhetnek – áll a Duna Autó Zrt. közleményében.

Amennyiben a víz magassága eléri az ajtót, akkor mindenképpen át kell nézetni a kormányművet, a féltengelyeket, illetve az alsó gömbcsuklókat. Ezeket szükség esetén meg kell tisztítani a szennyeződésektől, és vissza kell állítani a megfelelő kenést.

Amennyiben meggondolatlanul, még mélyebben gázolnánk az autónkkal az esővízben, akkor megsérülhet a generátor, de az önindító is károsodhat. Sőt, a motor vizet is szívhat menet közben, ami teljes meghibásodást okozhat. A víz ugyanis nem tud elégni a hengerekben, de még a dugattyú sem tudja összenyomni. Ezért leáll a motor, a benne rekedő mozgási energiáktól görbül, törik a hajtókar. Ez pedig akár a motorblokk oldalát is kiszakíthatja.

A víz nemcsak a belső égésű motorokban okozhat károkat, de az egyéb, alternatív meghajtású gépjárművekben is is. Kifejezetten vigyázni kell az elektromos autókra, mert ha ezek akkumulátora megsérül, zárlatot kap, akkor sok esetben nincs lehetőség a javításra, csak a cserére.