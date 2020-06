A három éve bemutatott Arteon az egykori Passat CC hagyatékát vitte tovább jóval elegánsabb formában, most pedig új fejezetet nyit a Volkswagen elsőkerék-hajtású életmódautóinak történetében: június 24-én bemutatkozik az Arteon Shooting Brake, a modell sportkombi változata.

A karosszériaforma mellett technológiai újdonságok is jönnek: vadonatúj lesz a vezetői környezet, a típus megkapja a legújabb generációs moduláris infotainment-rendszert. A hajtásláncok is megújulnak, emellett fejlett vezetőtámogató funkciók jelennek meg a fedélzeten. Az Arteon mostantól akár részleges önvezetésre is képes lesz: 210 km/óráig bezárólag önállóan – de folyamatos emberi felügyelet alatt – tud majd kormányozni, gyorsítani és lassítani.

További részletek június végén várhatók.