A csőd az amerikai és kanadai részlegeket érinti, ennek kapcsán pedig kénytelenek lesznek autóktól is megszabadulni. Mivel az amerikai használtautó-piacon épp beestek az árak, ezért nem lesz könnyű értékesíteni a bérautókat. A Hertznek bőven több mint 500 ezer autója van az Egyesült Államokban.

A Hertz autókölcsönzőt több mint 100 éve, 1918-ban alapították. A Chicagóban működő kis vállalatnak akkor még csak Rent-a-Car Inc. volt a neve és néhány Ford T-modellt lehetett bérelni tőlük. A vállalat szépen fejlődött és az autózással együtt növekedett, ezért lehetett mára az egyik legnagyobb autókölcsönző vállalat. A koronavírus azonban megroppantotta annyira a céget, hogy csődvédelmet kérjenek. A világ 12 400 helyszínén van jelen a Hertz és a bizonytalanság, az utazások hiánya komolyan érintette őket.

A Hertz már régebben is foglalkozott különleges autókkal, melyeket a bérlő akár versenypályára is vihet és ez most sincs másképpen. A vállalat 100. születésnapjára készített Chevrolet Corvette Z06-ost például 650 lóerős, kompresszoros V8-as hajtja.

Az egyik legfrissebb pedig a Chevrolet Camaro, melyből 455 lóerős SS-t és 650 lóerős ZL1-est is tartanak. Utóbbiban ugyanaz a 6,2 literes, kompresszoros nyolchengeres dolgozik, mint a Corvette-ben.

A különlegességeken túl számtalan, korábban bérautóként szolgáló hétköznapi autó kerül majd a piacra a Hertz csődje után.