Kiemelte, az április végi újraindításban fontos szerepe volt annak is, hogy a menedzsment, a karbantartók és a fejlesztők a leállás ideje alatt is folytatták a munkát, így lehetővé vált a gyártástechnológiai fejlesztés kidolgozása is, amihez beruházás-támogatási pályázatot nyújtottak be a napokban.

A Magyar Suzuki 165 ezer autó gyártását tervezte 2020-ra, ám Urbán László jelezte, hogy a gyár kapacitását megőrzi, a gyártással a piac igényeihez igazodnak, így egyelőre bizonytalan, hogy tudják-e majd tartani az eredeti tervet, mivel a leállás okán több mint 10 ezer autóval kevesebbet gyártottak, az alkatrész-beszállításokban azonban nem volt fennakadás, ez nem hátráltatta a termelést.

Fontos szerepet kap a biztonság is a Suzukinál, ennek keretében a kötelező maszkviselés mellett növelték a beléptetési pontok számát, a munkaállomásokat egymástól távolabb helyezték, a vállalati személyszállítás pedig biztonságosabb lett. Az újraindulás előtt oktatást is szerveztek, amelynek jelentősége volt a termelés minősége szempontjából is – mondta Novák Gyula termelési igazgató.

2018-ban a Magyar Suzuki Zrt. nettó árbevétele 1,953 milliárd euró volt, ebből 280,4 millió eurót tett ki a belföldi árbevétel. Az adózás előtti eredmény 2018-ban elérte a 82 millió eurót. A társaság tavalyelőtt összesen 171 885 járművet értékesített 123 országban, ezek 95%-a készült Esztergomban.