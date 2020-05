Ha minden igaz, két éven belül lecseréli az IS-t a Lexus, méghozzá egy tisztán elektromos szedánra. Ez talán megmagyarázza, hogy miért reppent fel az a hír, hogy visszahozza az 5,0 literes V8-as szívómotort a szériába a Lexus.

A 477 lóerős motort eddig megvehették ugyan négyajtós karosszériával az ügyfelek, de a GS nyugdíjazásával ez a lehetőség elszállt – maradt az RC és az LC kupé. A japán Carsensor.net szerkesztői szerint az IS szedán idén októberben megkaphatja ezt a blokkot. A furcsaság, hogy a szokásos IS F helyett IS 500 lehet a modell elnevezése – ez nyilván arra utal, hogy az LC 500-hoz hasonlóan inkább nagy teljesítményű túraautóról, mint brutális sportszedánról lesz szó.

Az IS 500-ast a folyóirat tudomása szerint világszerte fogják forgalmazni – reménykedjünk, hogy Európába is jut belőle.