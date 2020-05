Ahogy a világ több pontján, úgy az Egyesült Királyságban is elkezdtek enyhíteni a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében hozott intézkedéseken. Miután ezzel megnő az utcai forgalom, a gyalogos és a biciklis közlekedés propagálása érdekében London több, fontosabb utcájáról is kitiltják a személy- és teherautókat – jelentette be pénteken Sadiq Khan polgármester, írja a Guardian.

A döntés értelmében a London Bridge és a Shoreditch-negyedet összekötő szakaszon, a Euston és Waterloo, az Old Street és a Holborn közötti részen, valamint a Waterloo és a London Bridge-en csak buszok, gyalogosok és biciklisták közlekedhetnek.

Rendkívül fontos tartják a szakértők, hogy a munkába visszatérők is főként gyalog vagy biciklivel menjenek dolgozni, a tömegközlekedési eszközökön ugyanis képtelenség lenne tartani az előírt védőtávolságot, míg az autósforgalom szabadon engedése dugókat okozna, ráadásul a légszennyezettséget is növelné.