Caroll Shelby a ’60-as évek közepén megalkotta az egyik legjellegzetesebb amerikai autót, a Shelby Cobrát. Ami nem volt más, mint az angol AC Ace brutalizált változata, amibe a sorhatos blokk helyett a Ford V8-asa került. Az eredeti példányok már egészen lehetetlen áron mért gyűjtői autók, de ahogyan annak idején Shelby is összeszedte az autóhoz szükséges alkotóelemeket, úgy most a Superformance is megtette, kicsit modernebb formában.

Nyomógombos indítást, rádiót és klímát, valamint vászontetőt is ad a Superformance az autóhoz. Motort viszont nem. Mondhatjuk úgy is, hogy ezt oldja meg az ügyfél, de sokkal elegánsabb úgy tálalni, hogy így mindenképp olyan blokk kerül bele, amit a vevő kíván. Ebben itt a Roush 427 köbhüvelykes (7 literes) V8-as motorja van 510 lóerővel és 700 Nm nyomatékkal.

Csővázas alapra húzzák rá a karosszériát, alá pedig nagy felnik kerülnek és az aerodinamikai kiegészítőkkel sem spóroltak. A Superformance MKIII-R alatt elöl hat-, hátul egydugattyús fékek vannak és mindkét tengelyen független futómű, méghozzá Bilstein gátlókkal és rugókkal. Retrós formátumú bőrbe varrt kagylóülések vannak a beltérben és gazdag műszerezettség a háromküllős sportkormány mögött. Mindez – motor nélkül – majdnem 25 millió forintért.