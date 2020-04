Az mostanra már mindenki számára egyértelmű lett, hogy a klímaváltozás Földünk egyik legnagyobb környezeti kihívását jelenti. Amennyiben meg akarjuk állítani, 2050-ig a CO2 kibocsátás szintjét a mostani mennyiség 20 százalékára kell csökkentenünk. Ennek az első, és az egyik legegyszerűbb lépése a közlekedés megreformálása, amelyet például az elektromos autók elterjedésének növelésével érhetünk el. Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy önmagában egyetlen szektor megreformálásával megoldható lenne egy ekkora fajsúlyú probléma, ugyanakkor tény, hathatós eszköz lehet a szélesebb körű változásokhoz.

Kiemelt jelentőségű ügy

Érdekes módon valami hasonló megy végbe egy másik szektorban is: ma már a dohányipar is a füstmentes jövő elérésén dolgozik. Köztudott, hogy a cigarettázás káros az egészségre, s nemcsak azokéra, akik a cigarettát szívják, hanem a környezetükre és a környezetükben lévőkre is. Ezért nagyon fontos, hogy a dohányzás ártalmainak csökkentésére minél nagyobb figyelmet fordítson a társadalom. Ennek ellenére a nemzetközi előrejelzések szerint – a népességnövekedésre figyelemmel – 2025-ben is több mint egymilliárdan fognak dohányozni világszerte, Magyarországon jelenleg is több mint 2 milliós ez a tábor.