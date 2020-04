Továbbra is számít Európára a Ford a Mustang értékesítésében, Európa viszont más elvárásokat is támaszt a Forddal szemben, mint a teljesítményt. A folyamatosan szigorodó emissziós korlátozások miatt nincs más választása a márkának, mint csekély károsanyag-kibocsátású modellekkel bővíteni a palettát. Ez a törekvés a Mustangot is utoléri: az Autocar magazin úgy tudja, a 2021-ben vagy ’22-ben érkező, új generációs modell hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz.

Valójában nem is olyan újszerű ez a gondolat, mint hinnénk: eredetileg már idén bevezették volna a benzin-elektromos verziót, ám úgy tűnik, végül megvárják vele a modellváltást.

A Mustang-féle hibrid persze nem (csak) a takarékosságról szól: úgy tudni, böszme V8-as benzinmotor hajtja majd a hátsó kerekeket, az első tengely pedig elektromos hajtást kap. A leírás két villanymotorról tesz említést, ám az nem derül ki, hogy ezek külön-külön juttatnak-e nyomatékot a bal és jobb oldali kerékre, vagy egyikük csak áramfejlesztőként és indítómotorként vesz részt a közös buliban.

Mindez persze nem annyira meglepő: a Ford Focus RS már eddig is összkerékhajtással volt kapható, a következő generáció pedig, ha lesz, várhatóan szintén hibrid hajtást kap.

Képeinken a 2019-ben bemutatott elektromos Ford Mustang Lithium tanulmányautó