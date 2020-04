Túlságosan olcsó a benzin? Semmi gond, a kormány megadóztatja a benzinkutakat

A kormány 91 milliárd forintot gyűjt be a bankoktól és különböző cégektől a vírus okozta gazdasági helyzet enyhítése érdekében, és most kiderült, hogy ebbe a benzinkutak is beleesnek.