Észak-Amerikában eddig is Rogue néven forgalmazták a Nissan nagy szabadidőjárművét, a hírek szerint azonban a 2022-ben érkező, új generációs X-Trail Európában is megkapja a marcona hangulatú nevet (a rogue szó jelentése tisztességtelen gazember, zsivány, de használják a csordától elszabadult, elvadult állatokra is.)

Az új modell legfontosabb ismertetőjegye a Juke-nál már alkalmazott lámpakialakítás. A karosszéria erőteljesebb, szögletesebb lesz, egyedül a hátsó fertály emlékeztet a jelenlegi modellre, ahogy a Car_secrets nevű portál által közzétett képeken is látható.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon أسرار السيارات cars_secrets (@cars_secrets) által megosztott bejegyzés, Ápr 17., 2020, időpont: 12:50 (PDT időzóna szerint)

A beltér teljesen új. Az infotainment képernyő a műszerfalon lebeg, a műszeregység testre szabható, digitális képernyő, az autó tele lesz mobil kapcsolódási funkciókkal. Az automata sebességváltó apró, elektronikus programválasztó kart kap.