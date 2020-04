Tizenegy év után megérett a cserére a Nissan 370Z. A 3,7 literes V6-os szívómotor helyére a jelek szerint az Infiniti Q60 3,0 literes, 400 lóerős turbómotorja kerül. Így míg a 370Z esetében a lökettérfogatot jelölte a típusnév, az utódnál valószínűleg a teljesítményre utal majd – a brit Autocar szerint éppen ezért 400Z-nak fogják hívni az autót.

Persze nem változatlan formában kapja meg a luxusszedán hajtásláncát a sportkupé. Összkerék- helyett hátsókerék-hajtású lesz, és ebből, valamint kisebb méretéből adódóan várhatóan dinamikusabb is lesz, mint a Q60, pedig az is 5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Ahogy maga az elnevezés, a bevezetés dátuma sem fix még, különösen nem most, a globális járvány idején.

Nyitóképünkön Guillaume Lerouge független dizájner elképzelése látható a leendő Nissan-kupéról.